McDonald's Nhật Bản xin lỗi sau cơn sốt thẻ Pokémon

Hàng loạt suất ăn Happy Meal nằm ngổn ngang trên vỉa hè bên ngoài các nhà hàng McDonald's tại Nhật Bản cuối tuần qua, khi nhiều người săn lùng các phiên bản giới hạn kèm thẻ Pokémon.

Những bức ảnh chụp suất ăn Happy Meal vứt bừa bãi trên vỉa hè đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Chương trình hợp tác giữa McDonald's và Pokémon đã kết thúc chỉ vài giờ sau khi ra mắt hôm 9/8, khi nhiều thực khách mua số lượng lớn suất ăn chỉ để sở hữu một bộ thẻ độc quyền.

Một suất Happy Meal có giá gốc khoảng 3,5 USD (510 yen) - bao gồm thức ăn, đồ uống và 2 thẻ bài - song nhiều người rao bán thẻ Pokémon phiên bản McDonald's Nhật Bản trên eBay với giá 28 USD /bộ.

Trong các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hàng chục suất ăn Happy Meal bị vứt bỏ bên ngoài nhà hàng McDonald's hoặc ngay trên bàn ăn. Tình trạng lãng phí thực phẩm khiến nhiều người phẫn nộ, CNN đưa tin.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chương trình phân phát thẻ Pokémon cho khách hàng đã mua Pokémon Happy Meal - dự kiến diễn ra trong ba ngày từ 9-11/8 - sẽ kết thúc tại nhiều cửa hàng do doanh số bán cao hơn dự kiến”, McDonald’s Nhật Bản đăng thông báo trên trang web chính thức.

Nhiều du khách ấn tượng với hình ảnh một Nhật Bản sạch sẽ và có tiêu chuẩn cao về vệ sinh công cộng. Do đó, khi hình ảnh rác thải bừa bãi được đăng tải trên mạng xã hội, công chúng ngay lập tức chú ý và kêu gọi McDonald’s dọn dẹp.

Trong một tuyên bố hôm 11/8, McDonald’s cho biết “không chấp nhận mua Happy Meal để bán lại (thẻ Pokémon) hoặc vứt bỏ thức ăn”.

McDonald’s cũng tuyên bố sẽ hợp tác với các bên liên quan để ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá thẻ sưu tầm.

“Tình hình gần đây rõ ràng trái ngược với triết lý lâu nay của chúng tôi, với hy vọng mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị cho trẻ em và gia đình. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề và thừa nhận chúng tôi phản ứng chưa đủ tốt”, tuyên bố nêu.

Nhật Bản là quê hương của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Pokémon. Do đó, thẻ bài Pokémon phiên bản giới hạn có giá lên tới hàng trăm USD trên các thị trường bán đồ cũ và đồ sưu tâm, khiến nhiều người mua thẻ bài như một hình thức đầu tư đầu cơ.

Theo Japan Times, hồi tháng 5, McDonald's Nhật Bản cũng gặp vấn đề tương tự khi tung ra bộ Happy Set gồm các món đồ chơi từ bộ truyện tranh và phim hoạt hình nổi tiếng Chiikawa. Một số khách hàng đã mua lượng lớn suất ăn nhưng sau đó vứt bỏ thực phẩm, gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng.