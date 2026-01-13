Mbappe và cái dớp sa thải HLV

Kể từ khi gia nhập PSG vào năm 2017, Kylian Mbappe cứ trung bình 1,4 năm sẽ chứng kiến một HLV bị sa thải.

Kylian Mbappe thường xuyên chứng kiến các HLV bị sa thải.

Rạng sáng 13/1, Real Madrid ra thông báo sa thải HLV Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Ban Nha là HLV thứ hai chia tay Mbappe, kể từ khi anh chuyển sang Real Madrid vào năm 2025.

Trước đó, Carlo Ancelotti rời Real chỉ sau 1 mùa giải làm việc với Mbappe. Tại PSG, năm 2018, Unai Emery bị sa thải sau khi làm việc cùng Mbappe chỉ trong 1 mùa giải. Tiếp theo, năm 2020, Thomas Tuchel rời đi sau 2,5 mùa giải đồng hành với tiền đạo này.

Đến năm 2022, Mauricio Pochettino bị thay thế sau 18 tháng huấn luyện Mbappe. Năm 2023, Christophe Galtier cũng bị sa thải sau đúng 1 mùa giải làm việc cùng chân sút này. Điều này phản ánh sự bất ổn ở các câu lạc bộ hàng đầu mà Mbappe thi đấu (PSG, Real Madrid), dù tài năng của anh là không bàn cãi.

Nó cũng lý giải phần nào việc Mbappe dù duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng chưa vô địch Champions League hay giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp.

Ở trường hợp mới nhất của Alonso, truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán mâu thuẫn với Mbappe khiến HLV này bị sa thải.

Theo các nguồn tin hậu trường, Mbappe cho rằng việc đứng chào Barcelona trong lễ đăng quang Siêu cúp là điều khó chấp nhận với lòng tự trọng của Real Madrid. Trong khi đó, Alonso lại yêu cầu dàn sao Real tôn trọng đối thủ.

