Mbappe trước cơ hội phá kỷ lục Champions League

Kylian Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới UEFA Champions League mùa giải 2025/26 với 11 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân, hơn Harry Kane 4 bàn.

Với 11 bàn thắng tại Champions League mùa này, Mbappe có thành tích ghi bàn vượt nhiều đội bóng tham dự giải.

Trước loạt trận cuối vòng phân hạng Champions League, Mbappe có cơ hội trở thành người ghi bàn nhiều nhất ở giai đoạn vòng bảng/phân hạng trong lịch sử giải đấu.

Trước mùa giải năm nay, Cristiano Ronaldo giữ kỷ lục với thành tích 11 bàn ở mùa giải 2015/16. Tuy nhiên, với việc ghi cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Real Madrid trước Monaco ở lượt trận thứ 7, Mbappe nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League lên 11 và sánh ngang kỷ lục của Ronaldo.

Chỉ cần ghi bàn vào lưới Benfica ở lượt trận cuối vòng phân hạng, Mbappe sẽ vượt mặt Ronaldo để lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở giai đoạn vòng bảng/phân hạng Champions League.

Mbappe thậm chí không thi đấu ở loạt trận thứ 6, nhưng phong độ ấn tượng trước đó giúp anh đạt cột mốc ấn tượng. Nếu tính rộng hơn, Mbappe cũng nhiều khả năng phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của Ronaldo tại Champions League.

Với 17 bàn ở mùa giải 2013/14, Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Champions League. Nếu Real Madrid đi sâu ở châu Âu mùa này, Mbappe rất dễ phá kỷ lục của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ở cuộc đua Vua phá lưới Champions League 2025/26, Harry Kane đang bám đuổi Mbappe, với 7 bàn thắng. Xếp sau Kane là Victor Osimhen, Erling Haaland và Anthony Gordon, cả 3 đều kém ngôi sao của Bayern một bàn.

