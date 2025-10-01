Mbappe sẽ giành Quả bóng vàng 2026?

Kylian Mbappe thể hiện phong độ rất cao từ đầu mùa giải 2025/26 và nếu tránh được chấn thương, danh hiệu Quả bóng vàng 2026 hay giải thưởng The Best 2026 khó thoát khỏi tay chân sút này.

Mbappe đi vào lịch sử Champions League.

Rạng sáng 1/10, Mbappe ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-0 của Real Madrid trước chủ nhà Kairat ở vòng phân hạng Champions League. Tiền đạo sinh năm 1998 nối dài mạch phong độ thăng hoa, khi ghi bàn trong 8 trận liên tiếp ở mọi cấp độ. Tính riêng trong màu áo Real, Mbappe có 13 pha lập công khi mùa giải mới trôi qua được gần 2 tháng.

Nhà báo Tomás Roncero của AS khẳng định Quả bóng vàng 2026 hay giải thưởng The Best 2026 khó thoát khỏi tay Mbappe, nếu anh cứ chơi như hiện tại.

"Với 13 bàn sau 9 trận, trong đó có 5 bàn tại Champions League chỉ trong 180 phút, Mbappe đang trên đà phá vỡ mọi kỷ lục. Anh gia nhập danh sách những huyền thoại như Raúl, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo và Benzema với cú hat-trick tại đấu trường châu Âu", Roncero nói. "Ai có phong độ cao hơn Mbappe ở châu Âu lúc này?".

"Mbappe chứng tỏ anh không có đối thủ trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026, nếu cứ chơi với phong độ bùng nổ như thế này", nhà báo người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Mbappe làm tôi nhớ lại Cristiano Ronaldo ở thời đỉnh cao, và nếu tránh được chấn thương, Quả bóng vàng 2026 gần như nằm trong tầm tay".

Mùa 2024/25, Mbappe ghi 43 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Giày Vàng châu Âu. Nhưng anh thất thế trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025 và chỉ đứng thứ 7 chung cuộc.