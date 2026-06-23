Mbappe đi vào lịch sử tuyển Pháp

Kylian Mbappe đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 trận cho tuyển Pháp ở tuổi 27, chính thức xô đổ kỷ lục của Lilian Thuram.

Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục mới ở tuyển Pháp.

Với việc được điền tên vào đội hình xuất phát ở trận đấu với Iraq tại bảng I rạng sáng 23/6, Mbappe chính thức đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi đạt cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 27 và 184 ngày, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của "Les Bleus" đạt được thành tích đáng nể trên trước khi bước sang tuổi 30.

Kỷ lục mới này chính thức phá vỡ cột mốc cũ của huyền thoại Lilian Thuram. Trước đó, cựu hậu vệ Barcelona đạt 100 trận vào tháng 7/2000 khi 28 tuổi và 330 ngày. Việc Mbappe thiết lập kỷ lục mới sớm hơn đàn anh hơn một năm cho thấy tầm ảnh hưởng và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của ngôi sao mang áo số 10 trong màu áo đội tuyển từ khi còn trẻ.

Thống kê lịch sử cũng mang lại tín hiệu lạc quan cho đoàn quân áo lam. Trong quá khứ, đội tuyển Pháp sở hữu thành tích toàn thắng trong cả 9 trận đấu có cầu thủ kỷ niệm trận thứ 100 ra sân. Những danh thủ lẫy lừng như Zinedine Zidane, Thierry Henry, Hugo Lloris và Olivier Giroud đều giành chiến thắng trong ngày đạt cột mốc quan trọng này.

Với việc Mbappe chính thức gia nhập "câu lạc bộ 100", người hâm mộ Pháp có thêm cơ sở để tin vào một kết quả thuận lợi ở cuộc chạm trán Iraq, duy trì mạch toàn thắng trong những trận cầu mang tính biểu tượng của các ngôi sao đội nhà.

Mbappe nói gì về các tiền đạo hàng đầu World Cup 2026 Màn phỏng vấn của tiền đạo người Pháp trước trận đấu Iraq chiều 22/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.