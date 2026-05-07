Mbappe chạm tay vào danh hiệu Vua phá lưới Champions League

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:47 (GMT+7)
Kylian Mbappe tiến rất gần tới danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa này sau khi Harry Kane cùng Bayern Munich dừng bước trước PSG ở bán kết rạng sáng 7/5.

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại, chân sút người Pháp gần như đặt một tay vào giải thưởng cá nhân danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Mbappe hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn với 15 pha lập công, tạo khoảng cách an toàn so với Kane. Chân sút người Anh có 14 bàn nhưng không còn cơ hội nâng thành tích do Bayern bị PSG loại khỏi giải. Việc "Hùm xám" chia tay Champions League khiến Kane bất lực nhìn Mbappe băng băng về đích.

Theo bảng xếp hạng ghi bàn mới nhất của UEFA, nhóm bám đuổi phía sau gồm Khvicha Kvaratskhelia, Julian Alvarez và Anthony Gordon với cùng 10 bàn thắng. Tuy nhiên, khoảng cách quá lớn khiến khả năng vượt mặt Mbappe gần như không tưởng.

Trong số các cầu thủ đá chung kết, Ousmane Dembele là cái tên đáng chú ý nhất. Dù vậy, ngôi sao người Pháp mới sở hữu 7 bàn và cần một màn trình diễn bùng nổ khó tin mới có thể tạo nên cú lật đổ trước người đồng đội trên tuyển quốc gia.

Nếu không xảy ra bất ngờ ở trận chung kết, Mbappe khả năng sẽ khép lại chiến dịch Champions League với vị trí số một trong danh sách ghi bàn. Đây sẽ là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ về mặt cá nhân của Mbappe dù Rea Madrid gây thất vọng.

Không Mbappe, Real Madrid sẽ như thế nào?

Chuyện tình Mbappe - Exposito sắp tan vỡ?

Chuyện đời tư của Kylian Mbappe đang trở thành tâm điểm chú ý tại Real Madrid, khi mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Ester Exposito liên tục bị truyền thông khai thác.

13 giờ trước

PSG vào chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp

Rạng sáng 7/5, PSG hòa Bayern Munich 1-1 tại Allianz Arena, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5.

7 giờ trước

Miếng dán tai gây sốt của Bayern

Những miếng băng nhỏ trên tai cầu thủ Bayern Munich gây chú ý với người hâm mộ đến mức nhiều người tò mò thực chất công dụng của nó là gì.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

