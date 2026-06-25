'Mazda6' thuần điện sắp đến Thái Lan

Tại quê nhà, chiếc sedan trông giống Mazda6 mang tên Mazda EZ-6, hay còn gọi là Mazda 6e tại các thị trường phương Tây.

Mẫu sedan thuần điện Mazda 6e phiên bản tay lái nghịch (RHD) vừa bị bắt gặp tại cảng Laem Chabang (Thái Lan). Đây là bước chuẩn bị chiến lược của hãng xe Nhật Bản, bàn giao xe tại 2thị trường lớn là Thái Lan và Australia trong tháng 7, trước khi tiến quân sang Anh và các khu vực sử dụng tay lái nghịch khác như Singapore, Hong Kong hay Indonesia.

Mazda 6e thực chất là phiên bản xuất khẩu quốc tế của mẫu xe Mazda EZ-6 tại thị trường Trung Quốc, được lắp ráp tại căn cứ sản xuất Nam Kinh của liên doanh Changan-Mazda.

Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.921 x 1.890 x 1.485 mm cùng chiều dài cơ sở 2.900 mm.

Dù mang cấu trúc chia sẻ từ đối tác Trung Quốc, không gian nội thất của Mazda 6e vẫn đậm chất xe Nhật với độ hoàn thiện cao. Khoang cabin được tối giản hóa, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch tích hợp chip xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 8155, đi kèm hệ thống âm thanh vòm 14 loa Sony và trần kính toàn cảnh cách nhiệt chỉnh điện.

Mazda 6e tại quê nhà mang tên Mazda EZ-6. Ảnh: CNC.

Chiếc liftback chạy điện này chia sẻ chung nền tảng kiến trúc EPA1 với các dòng xe thuộc thương hiệu Deepal (như SL03 và L07). Dù vậy, phía Mazda khẳng định họ đã can thiệp sâu vào việc tinh chỉnh hệ thống khung gầm và cảm giác lái nhằm giữ trọn triết lý gắn kết "Jinba-Ittai" đặc trưng của thương hiệu.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản tay lái nghịch vừa cập bến Đông Nam Á chính là sự xuất hiện của khối pin LFP 78 kWh do liên doanh CATL-Changan cung cấp. Trước đây, khi ra mắt bản tay lái thuận tại châu Âu, tùy chọn pin NMC 80 kWh của hãng không được đánh giá cao do bị giới hạn công suất sạc DC ở mức 90 kW và công suất động cơ bị giảm xuống.

Khối pin LFP 78 kWh mới đã giải quyết triệt để bài toán này khi duy trì công suất tối đa 190 kW (255 mã lực) từ motor đơn đặt ở trục sau, đồng thời giúp xe đạt tầm hoạt động 560 km cho một lần sạc đầy.

Trong khi mẫu xe song sinh EZ-6 có giá khởi điểm rất cạnh tranh tại Trung Quốc là 150.800 Nhân dân tệ (khoảng 22.200 USD ), phiên bản xuất khẩu Mazda 6e lại có giá cao hơn gấp đôi ở một số thị trường. Ví dụ tại Anh, mức giá được ấn định lên tới 38.995 GBP (khoảng 51.500 USD ). Mức giá cao đang là rào cản khiến doanh số dòng xe này chưa bùng nổ tại quê nhà Trung Quốc khi chỉ có 1.833 chiếc được bàn giao trong tháng 5.

Tại Việt Nam, Mazda hiện chỉ phân phối duy nhất mẫu Mazda6 chạy xăng có thiết kế và kiểu dáng khá tương đồng. Tuy nhiên mẫu xe cũng từ lâu chưa được giới thiệu thêm bản nâng cấp, sức bán cũng không còn ghi nhận mức tốt như giai đoạn hoàng kim.