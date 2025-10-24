Máy Xiaomi 'giá rẻ' bị chê đắt

Sếp lớn của Xiaomi lý giải dòng Redmi K90 tăng giá do linh kiện chip nhớ.

Chiếc Redmi K90 mới ra mắt gây thất vọng vì lên giá. Ảnh: Xiaomi.

Ngày 24/10, đại diện Xiaomi thừa nhận hãng đang chịu ảnh hưởng khi giá chip nhớ tăng vọt. Điều này làm đội chi phí sản xuất điện thoại. Giá bán dòng Redmi K90 mới ra mắt của thương hiệu này gây thất vọng với người hâm mộ vì có giá bán tăng đáng kể.

"Áp lực chi phí sản xuất đã ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm mới. Tiền mua chip nhớ đội lên vượt xa dự đoán và có thể tiếp tục leo thang", Chủ tịch Lu Weibing viết trên Weibo.

Xiaomi ra mắt dòng Redmi K90 vào ngày 23/10. Model cơ bản với 12 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong có giá từ 2.600 NDT ( 364 USD ). Mức này cao hơn phiên K80 tiền nhiệm (2.500 NDT) vừa ra mắt vào tháng 11/2024.

Ông Lu ghi nhận sự thất vọng của người tiêu dùng về chênh lệch giá. Lãnh đạo Xiaomi cho biết hãng sẽ giảm 300 NDT cho mẫu K90 bán chạy nhất (12 GB/512 GB). Mức giá mới là 2.900 nhân dân tệ, áp dụng trong tháng phát hành đầu tiên.

Cơn sốt chip AI toàn cầu đã làm thắt chặt nguồn cung chip truyền thống. Các loại chip này dùng cho điện thoại, máy tính cá nhân và máy chủ. Chi phí chip tăng mạnh, thúc đẩy lợi nhuận cho các nhà sản xuất NAND và DRAM. Các hãng hưởng lợi bao gồm Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc.

Chiếc K90 Pro năm nay có nâng cấp lớn. Ngoài dùng chip đầu bảng, tản nhiệt buồng hơi để chơi game, nó còn có loa trầm riêng, được tinh chỉnh bởi Bose. Tuy nhiên, model nói trên nhiều khả năng không được phân phối ra thị trường quốc tế.

Dòng K từ Redmi vốn được định vị thấp hơn flagship Xiaomi. Chúng thường có giá dễ chịu, phục vụ tốt nhu cầu của người dùng chơi game, giá phải chăng.

Việc tăng giá sản phẩm không phải câu chuyện mới của Xiaomi. Quy trình nâng cấp người dùng, đưa lên phân khúc cao được hãng thực hiện dần qua từng năm. Mới ở thế hệ Xiaomi 15, CEO Lei Jun khẳng định việc người dùng phải trả thêm tiền cho flagship là tất yếu khi giá chip bị đội thêm. Đến phiên bản K90 năm nay, vấn đề được lý giải bởi chip nhớ.

Theo thống kê, giá điện thoại cao cấp của Xiaomi có biên độ tăng giá nhiều hơn cả Apple, vốn bị cho là thương hiệu "hút máu" với mức niêm yết cắt cổ. Điều này xuất phát từ định vị ban đầu của thương hiệu Trung Quốc, vốn tập trung vào nhóm khách hàng bình dân. Công ty nổi tiếng với những chiếc điện thoại cấu hình cao, giá rẻ.

CEO Lei Jun cũng từng khẳng định hãng chỉ lấy phần lợi nhuận 5% trên mỗi sản phẩm. Phần dư ra sẽ được đầu tư ngược lại để phục vụ người dùng. Gần đây, doanh nghiệp này mở rộng ra các mảng gia dụng, đốt tiền cho xe điện. Điều này giúp cổ phiếu Xiaomi tăng giá. Có một số thời điểm, Lei Jun vươn lên vị trí giàu nhất Trung Quốc.