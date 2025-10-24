'Ba con cừu' im ắng

Công ty Ba Con Cừu của Tiểu Dương Ca vẫn chưa có động thái hoạt động sôi nổi cho mùa mua sắm lớn nhất năm ở Trung Quốc, dù đã được cấp phép trở lại.

Hai anh em Tiểu Dương Ca, một trong những streamer nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tại Trung Quốc, những hoạt động trước lễ hội mua sắm thương mại điện tử ngày đôi 11/11 đang diễn ra sôi động. Các nền tảng thương mại điện tử lớn và những gương mặt dẫn đầu trong lĩnh vực livestream đã lần lượt công bố kết quả live ấn tượng, cho thấy thị trường đang hoạt động nhộn nhịp.

Tuy nhiên, hai anh em sinh đôi Tiểu Dương Ca, nhà sáng lập công ty Ba Con Cừu và là những streamer dẫn đầu nền tảng Douyin lại hoàn toàn vắng bóng trong mùa mua sắm năm nay. Bộ đôi từng gây chấn động với những phiên live hơn chục triệu người xem và doanh thu vài triệu USD trong một buổi.

Trên trang chủ của Tiểu Dương Chân Tuyển, ứng dụng thương mại của Tiểu Dương, không hề xuất hiện bất kỳ thông tin nào về sự kiện. Trước đó vào năm 2024, Tiểu Dương Ca bị Tổ điều tra liên ngành thành phố Hợp Phì xử phạt nghiêm khắc do bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật khi bán “bánh trung thu Hong Kong Meicheng” và bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh.

Dù bỏ lỡ ngày đôi 11/11 năm 2024 và biến mất một khoảng thời gian, The Paper cho biết ứng dụng trên đã hoạt động trở lại, 3 streamer thuộc công ty Ba Con Cừu đã âm thầm phát sóng bán hàng. Tuy nhiên, giao diện chính của ứng dụng không sôi động như trên các nền tảng khác, chỉ hiển thị một vài sản phẩm đơn lẻ và hoàn toàn không đề cập đến lễ hội mua sắm lớn của năm.

Tiểu Dương Chân Tuyển hiện có cửa hàng trên nhiều kênh như Douyin và WeChat, nhưng các kênh này cũng không hề tung ra bất kỳ hoạt động khuyến mại quy mô lớn nào. Cụm từ ngày đôi 11/11 thậm chí không xuất hiện trên các trang liên quan.

Trang chủ ứng dụng Tiểu Dương Chân Tuyển khá vắng vẻ. Ảnh: QQ News.

Liên quan đến sự kiện, bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng Tiểu Dương Chân Tuyển cho biết vẫn chưa nhận được thông báo nào liên quan và khuyến khích theo dõi thông tin trên trang chủ của ứng dụng. Nhân viên chăm sóc khách hàng phản hồi lại với The Paper, cho biết tạm thời chỉ một số sản phẩm tham gia sự kiện và sẽ xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

Tuy nhiên, tờ báo cho biết tra cứu với từ khóa “ngày đôi 11” chỉ xuất hiện 9 sản phẩm, bao gồm từ bia, đồ lót đến kem đánh răng. Dữ liệu hiển thị trên nền tảng cho thấy không sản phẩm nào trong số này bán vượt quá nghìn đơn. Đáng chú ý, 3 sản phẩm đồ lót thậm chí chỉ bán được dưới 100 đơn, với các con số lần lượt là 10+, 20+ và 60+.

Cửa hàng Tiểu Dương Chân Tuyển trên nền tảng Tmall có hiển thị logo sự kiện ngày đôi và poster của Tiểu Dương Ca cùng các sản phẩm liên quan, nhưng vị trí khá khuất so với trung tâm. Hiện chương trình chính trên giao diện là nạp “shopping gold”, nhưng cũng chỉ hiển thị hơn 100 người đã tham gia.

Vào tháng 3, Tổ điều tra liên ngành thành phố Hợp Phì đã ban hành thông báo về việc hoàn tất công tác chấn chỉnh, và công ty Ba Con Cừu đã nộp phạt với tổng số tiền 96 triệu nhân dân tệ. Các biện pháp khắc phục đã đáp ứng yêu cầu và công ty được phép khôi phục hoạt động.

Ngày 15/9, một số streamer thuộc nền tảng, gồm Kiều Muội (Qiao Mei), Lão K và Túy Ca, đã phát sóng trực tiếp trở lại. Một số phương tiện truyền thông đưa tin Tiểu Dương Ca sẽ sớm quay trở lại livestream, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ anh hoặc công ty.