Sai lầm lớn khi chọn mua TV

Không phải càng lớn càng tốt, việc chọn kích thước TV phù hợp còn phụ thuộc khoảng cách xem, đảm bảo phạm vi nhìn tối ưu.

Khoảng cách xem là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn kích thước TV. Ảnh: Rtings.

Lựa chọn TV hiện nay không đơn giản, đặc biệt khi thị trường có nhiều model với thương hiệu, giá bán và công nghệ khác nhau.

Trong các yếu tố nên cân nhắc khi mua TV, kích thước màn hình là chi tiết mà khách hàng thường bỏ qua. Nhiều người cho rằng TV càng lớn càng tốt, song để có trải nghiệm tốt nhất, lựa chọn kích thước TV phù hợp còn dựa vào khoảng cách xem và độ phân giải màn hình.

Yếu tố quan trọng

Trên thực tế, độ phân giải TV không còn thực sự quan trọng. Một số TV hiện vẫn sử dụng Full HD 1080p hoặc thấp hơn, song độ phân giải này không còn xuất hiện trên màn hình cỡ lớn. Với việc nội dung 8K hiện rất ít, người dùng hầu như sẽ chọn TV độ phân giải 4K.

Khoảng cách xem là yếu tố quan trọng còn lại. Đây là khoảng cách trung bình giữa vị trí thường ngồi với màn hình. Tùy thuộc việc treo TV lên tường hay đặt lên kệ, khoảng cách tối ưu sẽ khác nhau đôi chút.

Theo Rtings, khoảng cách xem tác động trực tiếp đến phạm vi nhìn. Lấy ví dụ với mẫu Sony X800E (kích thước 43 inch), khoảng cách xem quá xa khiến phạm vi nhìn chỉ 20 độ. Điều này gây khó khăn trong việc nhìn các chi tiết nhỏ khi chơi game hoặc xem phim, nút bấm hoặc văn bản gần như không thể thấy rõ.

Phạm vi nhìn TV 20 độ (trái) và 30 độ (phải). Ảnh: Rtings.

Nếu di chuyển TV đến gần hơn, phạm vi nhìn có thể tăng lên 30 độ, giúp nắm bắt và phân biệt rõ các chi tiết trên màn hình. Điều này cũng mang đến trải nghiệm chơi game thoải mái khi các thành phần giao diện, văn bản nhìn rõ hơn.

Tương tự, đặt TV quá gần cũng không tối ưu. Để TV chiếm trọn góc nhìn của mắt có thể tạo cảm giác xem phim sống động hơn. Tuy nhiên, cách bố trí này có thể khó chịu với một số nội dung nhất định, chẳng hạn như xem thể thao hay chơi game, các nội dung đòi hỏi chuyển động mắt liên tục để nắm bắt diễn biến.

Nhìn chung, TV kích thước lớn thường phù hợp để xem phim, nhưng không phải lúc nào cũng tối ưu với những nội dung đòi hỏi góc nhìn bao quát. Sơ đồ bên dưới cho thấy kích thước TV phù hợp dựa trên khoảng cách xem, đáp ứng phạm vi nhìn tối ưu (30-40 độ).

Kích thước và khoảng cách xem TV phù hợp cho phạm vi nhìn 30-40 độ. Ảnh: Rtings.

Phạm vi nhìn tối thiểu 30 độ được khuyến nghị bởi Hiệp hội Kỹ sư Điện ảnh và Truyền hình (SMPTE). Đây là chuẩn cơ bản với hầu hết nhu cầu sử dụng, song có thể tinh chỉnh theo sở thích cá nhân. Ví dụ, có thể cân nhắc phạm vi 40 độ nếu muốn trải nghiệm xem phim sống động, hoặc chơi game thiên về cốt truyện.

Tất nhiên, khuyến nghị trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu thực sự muốn tăng trải nghiệm xem phim, người dùng có thể chọn TV lớn, đặt gần để đạt phạm vi nhìn rộng hơn 40 độ. Tuy nhiên, phạm vi nhỏ hơn 30 độ không được khuyến nghị bởi các chi tiết nhỏ, văn bản có thể khó đọc.

Nếu vẫn chưa thể quyết định, có thể dán băng keo lên tường để mô phỏng kích thước, giúp hình dung rõ hơn phạm vi nhìn. Trang web Display Wars cũng giúp so sánh các kích thước màn hình khác nhau.

Những tiêu chí khác

Ngoài phạm vi nhìn và khoảng cách, có thể cân nhắc một số yếu tố bổ sung khi chọn kích thước TV. Đầu tiên là chất lượng nội dung. Việc mua TV 4K không đồng nghĩa tất cả nội dung có chất lượng 4K, hoặc hiển thị sắc nét.

Hiện tại, hầu hết dịch vụ giải trí trực tuyến cung cấp nội dung 4K với một số gói cước. Tuy nhiên do thuật toán nén video hoặc chất lượng Internet, người dùng vẫn có thể thấy một số hiện tượng khi xem phim 4K như nhiễu, mờ nhòe hoặc vỡ điểm ảnh.

Với việc giá TV lớn ngày càng rẻ, nhiều người đặt câu hỏi nên chọn kích thước lớn, dòng sản phẩm trung bình hay kích thước nhỏ nhưng dòng cao. Nhìn chung, nên ưu tiên chọn kích thước phù hợp, sau đó mới cân nhắc model theo khả năng tài chính.

Với cùng kích thước TV, khoảng cách xem càng gần đồng nghĩa phạm vi nhìn càng rộng, nhưng có thể không phù hợp mọi loại nội dung. Ảnh: Rtings.

Trên thực tế, câu trả lời còn phụ thuộc nhu cầu sử dụng. Ví dụ, nếu có kế hoạch chuyển nhà (phòng) rộng hơn trong năm tới, chọn TV kích thước lớn vẫn hoàn toàn phù hợp.

Yếu tố khác là độ phân giải góc (angular resolution), thể hiện khả năng phân biệt chi tiết riêng lẻ trong ảnh. Các chuyên gia cho rằng người thị lực 6/6 có thể phân biệt các vật thể khoảng cách 6 m.

Tùy vào thị lực mà khoảng cách trên sẽ khác nhau. Nếu ngồi quá xa, mắt không thể nhìn rõ mọi hình ảnh trong khi ngồi quá gần, hình ảnh có thể mờ nhòe hoặc thấy rõ điểm ảnh.

Hiện nay, hầu hết TV có độ phân giải 4K nên thị lực không ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng. Thay vào đó, nên cân nhắc yếu tố này để tính toán khoảng cách gần nhất có thể ngồi trước TV mà vẫn nhìn ảnh rõ nét.