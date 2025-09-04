Máy tính Snapdragon đã thay được kiến trúc x86?

Kiến trúc Arm làm cuộc đua vi xử lý cho máy tính thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, Qualcomm vẫn cần thêm thời gian để mở rộng hệ sinh thái.

Qualcomm làm mới cuộc đua chip máy tính, nhưng chưa thay thế được x86.

Qualcomm có gần 2 năm để hiện thực những lời hứa về tương lai cho máy tính Windows cho chip Arm. Tuy vậy, đây vẫn là lựa chọn mới mẻ trên thị trường. Ngoài cung cấp thêm lựa chọn mới cho người dùng, vi xử lý Snapdragon cũng thúc đẩy các nhà sản xuất chip x86 cải tiến.

Gần đây, Asus giới thiệu cùng lúc hai chiếc Vivobook S với giá và thiết kế tương tự nhau. Khác biệt chỉ nằm ở con chip. Model này trở thành tham chiếu hiệu quả nhất để so sánh mức độ ứng dụng của vi xử lý Qualcomm so với AMD.

Chip Arm định nghĩa lại cuộc chơi

Vivobook S14 (S3407QA) dùng bộ xử lý Snapdragon X, bản thấp nhất trong toàn dải chip của Qualcomm. Tuy vậy, nó vẫn cung cấp đầy đủ những điểm cộng của nền tảng Arm cho máy tính Windows. Khác biệt xuất hiện đến ngay từ tác vụ đầu tiên, mở máy.

Intel hay AMD luôn gặp vấn đề mỗi khi kích hoạt máy lại từ chế độ ngủ. Mẫu Vivobook S14 chip Qualcomm có trải nghiệm như smartphone, luôn sẵn sàng khi người dùng cần. Chỉ bằng việc nhấn một phím, sản phẩm lập tức vào chế độ làm việc. Sản phẩm có quạt, nhưng cũng gần như hoàn toàn im lặng trong hầu hết trường hợp. Đây là tiêu chuẩn cho các văn phòng hiện đại, nơi ưu tiên sự yên tĩnh, tránh ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Nhà sản xuất có cơ hội làm máy tính hiệu năng cao với thiết kế mỏng nhẹ nhờ kiến trúc Arm.

Tỏa ít nhiệt, không dùng quạt còn giúp chiếc Vivobook S14 này tiết kiệm pin hơn. Với nhu cầu sử dụng hỗn hợp, nó đạt 10-12 giờ sử dụng liên tục. Đây là mức rất tốt, ít thấy trên máy tính Windows trước kia. Người dùng còn đảm bảo được hiệu suất gần như không đổi khi cắm và rút nguồn. Sản phẩm cũng không sụt pin khi ở chế độ chờ.

Những thế mạnh này biến chiếc máy thành lựa chọn dễ chịu hơn cho khách hàng hiểu rõ nhu cầu của mình, không sử dụng những hệ phần mềm đặc thù hay gaming, mà nền tảng Arm chưa tương thích. Asus Vivobook S14 bản Qualcomm là đối trọng với MacBook Air M4, với những lợi thế tương tự mẫu máy tính của Apple nhưng rẻ hơn.

Sản phẩm lấy nhóm khách làm việc chủ yếu trên trình duyệt web, bộ công cụ Microsoft và phần mềm đồ họa Adobe. Những người này ít chơi game, không vẽ CAD hay lập trình phức tạp.

Kiến trúc x86 phản công

Điểm mạnh của Qualcomm không hẳn là điểm trừ của bản AMD. Sau khi đối thủ ra mắt, các dòng chip x86 cũng liên tục cải tiến để đạt được hiệu suất tốt hơn trên mỗi watt điện. Dòng vi xử lý Ryzen AI 5 của AMD cũng được chế tạo trên dây chuyền 4 nm của TSMC, tương tự Qualcomm.

Máy đạt được khoảng 8-10 giờ làm việc liên tục, chung tác vụ với thử nghiệm trên bản Qualcomm. Có khác biệt, nhưng những yếu tố đổi lại xứng đáng. Một trong số đó là khả năng tương thích ứng dụng tuyệt đối. Gần như mọi phần mềm Windows đều chạy tốt trên Vivobook S14 này.

Đặc biệt là nhóm phần mềm làm việc chuyên dụng của Autodesk, phục vụ vẽ kỹ thuật hay công cụ làm việc phức tạp. Các game eSports hay AAA cũng hoàn toàn tương thích với sản phẩm, điều mà mẫu dùng Qualcomm không có được.

AMD với x86 đảm bảo hiệu năng thuần và khả năng tương thích vượt trội.

Đương nhiên, máy tính văn phòng dùng GPU tích hợp như Radeon 820M không phải lựa chọn đủ mạnh cho các trò chơi đời mới. Việc chơi Liên Minh Huyền Thoại, Valorant hay đua xe với Dirt5 vẫn khả thi cùng thiết lập phù hợp.

Nền tảng AMD gặp vấn đề nhỏ với bộ Adobe. Khi sử dụng chức năng trên Photoshop hay Lightroom, máy phản ứng không đúng với hiệu năng đáng phải có. Một số laptop Intel chip yếu hơn vẫn xử lý mượt với hình RAW trong các phần mềm này.

Nhà sản xuất cũng tối ưu con chip để đáp ứng được hiệu suất cao trên một thân máy mỏng nhẹ. Mẫu Vivobook S14 AMD và Qualcomm có trọng lượng, độ mỏng như nhau lần lượt ở 1,3 kg và 1,7 cm. Người dùng không phải đánh đổi yếu tố di động để lấy hiệu năng hay khả năng tương thích.

Người dùng của Windows có thêm lựa chọn theo nhu cầu.

Với sự ra đời của nền tảng Snapdragon X trên Windows, các hãng bắt đầu mở rộng dải sản phẩm. Asus giới thiệu 3 chiếc Vivobook S14 với thiết kế và linh kiện tương tự nhau, gồm màn hình OLED, hai mặt kim loại và công cụ AI bên trong. Khác biệt chỉ nằm ở con chip từ Intel, AMD và Qualcomm.

Mỗi phiên bản trong số này có thế mạnh và điểm trừ bù đắp cho nhau. Dải sản phẩm rộng giúp nhà sản xuất cung cấp thêm lựa chọn cho người dùng và cạnh tranh với Apple, đang mở rộng với các dòng chip M.