Web thể thao lậu lớn nhất thế giới bị đóng cửa

Streameast đã chính thức bị đóng cửa sau một năm điều tra, chấm dứt mạng lưới 80 tên miền với hàng tỷ lượt truy cập mỗi tháng.

Streameast, website vi phạm bản quyền hàng chục giải đấu và nhiều môn thể thao, bị đóng cửa sau quá trình điều tra. Ảnh: Reuters.

Streameast, nền tảng phát trực tuyến thể thao bất hợp pháp lớn nhất toàn cầu, đã chính thức bị đóng cửa sau một năm điều tra, theo thông báo từ Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE).

Trong báo cáo gửi The Athletic, ACE cho biết chiến dịch được phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Ai Cập diễn ra ngày 24/8, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trực tuyến.

Streameast vận hành mạng lưới với hơn 80 tên miền, tạo ra hơn 1,6 tỷ lượt truy cập trong vòng 12 tháng qua. Trang web này cung cấp miễn phí các trận đấu bóng đá hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, Champions League, cùng nhiều giải đấu lớn khác như NFL, NBA, MLB, MMA và F1. Lượng truy cập trung bình đạt 136 triệu lượt mỗi tháng, chủ yếu đến từ Mỹ, Canada, Anh, Philippines và Đức.

“Đây là chiến thắng quan trọng trong nỗ lực phát hiện và triệt phá những đường dây phát sóng lậu. Hành động này không chỉ bảo vệ các giải đấu và công ty giải trí mà còn phục vụ lợi ích của người hâm mộ thể thao toàn cầu”, Charles Rivkin, Chủ tịch ACE đồng thời là CEO Hiệp hội Điện ảnh (MPA) nhận định.

Trong chiến dịch tại thành phố El-Sheikh Zaid (Ai Cập), 2 người đàn ông bị bắt vì nghi ngờ điều hành hệ thống Streameast. Cảnh sát thu giữ nhiều máy tính xách tay, điện thoại, tiền mặt, thẻ tín dụng cùng bằng chứng cho thấy dòng tiền được rửa thông qua một công ty bình phong ở UAE. Số tiền quảng cáo bị rửa ước tính 4,9 triệu bảng Anh ( 6,2 triệu USD ) kể từ năm 2010, chưa kể 200.000 USD dưới dạng tiền mã hoá.

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 2 người đàn ông bị nghi ngờ điều hành Streameast. Ảnh: ACE.

Ed McCarthy, Giám đốc điều hành DAZN Group khẳng định việc dẹp bỏ Streameast giúp bảo vệ giá trị của thể thao chuyên nghiệp. “Hoạt động tội phạm này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đe dọa trải nghiệm an toàn của người hâm mộ trên toàn thế giới”, ông nói.

Mặc dù tên miền gốc của Streameast đã ngừng hoạt động, trên các diễn đàn trực tuyến xuất hiện nhiều trang “bản sao” tự nhận tiếp tục cung cấp dịch vụ miễn phí. ACE cho biết đang theo dõi và điều tra những nền tảng này.

Theo khảo sát mới đây của Brand Finance, 43% trong số 14.000 người hâm mộ tại 13 quốc gia thừa nhận cân nhắc sử dụng các trang phát lậu để tiết kiệm chi phí xem thể thao. Con số này cho thấy nhu cầu vẫn còn rất lớn, bất chấp rủi ro pháp lý và an ninh mạng.