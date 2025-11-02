Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Máy sấy tóc kỳ lạ của hãng Nhật Bản

  • Chủ nhật, 2/11/2025 06:33 (GMT+7)
Thiết bị mới của QUADS gây chú ý khi đưa ra thiết kế máy sấy tóc độc lạ, hướng đến người dùng chuộng sự tiện lợi và công nghệ làm đẹp tại gia.

Máy sấy tóc BISARA PRO có thiết kế đứng, không yêu cầu người dùng phải cầm trực tiếp. Ảnh: Gizmodo.

Tại Triển lãm Quà tặng Quốc tế Tokyo, thương hiệu QUADS giới thiệu mẫu máy sấy tóc dạng đứng BISARA PRO, thiết bị được đánh giá là khác biệt trong phân khúc cao cấp.

BISARA PRO có thiết kế chân đế điều chỉnh độ cao từ 96-137 cm, đi cùng 2 cửa thoát khí có thể xoay trái phải khoảng 20 độ. Thay vì phải cầm tay như các mẫu truyền thống, người dùng chỉ cần đứng hoặc ngồi trước máy để luồng gió tự động sấy khô tóc. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng muốn rảnh tay khi sấy tóc, có thể chăm sóc da, sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác trong cùng lúc.

Máy được trang bị 4 chế độ luồng khí gồm nóng, lạnh, làm đẹp và chế độ dành cho trẻ em. Theo nhà sản xuất, BISARA PRO có khả năng tạo ra 200 triệu ion âm, giúp giảm tĩnh điện, hạn chế xơ rối và duy trì độ ẩm cho tóc. Bảng chế độ của sản phẩm hoạt động như điều khiển từ xa, cho phép thay đổi cài đặt nhanh chóng.

Với công suất và luồng khí ổn định, BISARA PRO có thể hỗ trợ người dùng nâng chân tóc, làm khô da đầu hoàn toàn trong khi vẫn giữ được độ mềm mượt. Nhiều người dùng tại Nhật Bản đánh giá máy giúp tái tạo cảm giác tóc khô tự nhiên tương tự dịch vụ sấy chuyên nghiệp tại salon.

Bên cạnh tính năng chính, BISARA PRO còn được đánh giá cao ở tính tiện dụng. Thiết bị có thể dùng để sấy khô tóc cho trẻ em hoặc vật nuôi, nhờ chế độ nhiệt ở mức trung bình 60 độ C.

Sản phẩm có giá 59.400 yen (khoảng 9,2 triệu đồng), tương đương các mẫu máy sấy tóc cao cấp cầm tay hiện có trên thị trường. Dù mức giá không thấp, BISARA PRO được nhiều người dùng Nhật Bản mô tả là “dễ gây nghiện” sau khi trải nghiệm thực tế.

Theo đại diện QUADS, dòng sản phẩm dạng đứng này đang nhận được phản hồi tích cực và được xem là lựa chọn thay thế đáng chú ý cho các mẫu truyền thống. Nhiều người tiêu dùng cho rằng thiết kế rảnh tay là điểm khác biệt khiến BISARA PRO trở thành “ẩn số” đáng chú ý trong thế giới máy sấy tóc cao cấp.

Minh Hoàng

