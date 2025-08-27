Hướng đi mới của Panasonic

Tại Đông Nam Á, hãng điện tử Nhật Bản theo đuổi phân khúc máy sấy tóc cao cấp để tiếp cận lớp khách hàng trung lưu đang bùng nổ.

Một mẫu máy sấy tóc cao cấp của Panasonic. Ảnh: Nikkei.

Hãng điện tử Panasonic đang chuyển hướng tập trung sang máy sấy tóc và thiết bị làm đẹp cao cấp để thúc đẩy doanh số tại thị trường Đông Nam Á.

Theo Nikkei, công ty Nhật Bản kỳ vọng chiến lược mới sẽ thành công tại khu vực năng động như Đông Nam Á, tương tự những gì hãng từng gầy dựng tại quê nhà.

Một số dòng máy sấy tóc cao cấp, từng được ưa chuộng tại Nhật Bản đã được Panasonic phân phối tại Đông Nam Á. Động thái này nhằm khai thác tầng lớp trung lưu đang phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao với các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Hướng đi khác biệt

Bên trong cửa hàng điện tử lớn tại một trung tâm thương mại cao cấp ở Bangkok (Thái Lan), máy sấy tóc sang trọng của Panasonic được trưng bày cùng những đối thủ lớn như Philips, “gã khổng lồ” về công nghệ chăm sóc sức khỏe của Hà Lan, cũng như Shark, thương hiệu chủ lực của SharkNinja tại Mỹ.

Giá của các mặt hàng trưng bày dao động từ 18- 277 USD . Với mức lương trung bình tại Thái Lan khoảng 616 USD , người dùng sẽ phải cân nhắc khi mua những dòng máy cao cấp này.

“Trong vài năm qua, phân khúc máy sấy tóc cao cấp nổi lên nhanh chóng tại Đông Nam Á”, Akatsuki Kamimoto, trưởng nhóm quản lý thương hiệu làm đẹp của Panasonic, nhận xét.

Tại các thị trường mới nổi như Thái Lan và Malaysia, hộ gia đình thu nhập trung bình hơn 10.000 USD /năm chiếm khoảng một nửa dân số, tạo ra nhu cầu lớn về sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Một mẫu máy sấy tóc cao cấp của Panasonic. Ảnh: iF Design Award.

Trước đây, sản phẩm của Panasonic tập trung vào thị trường đại chúng, nhưng công ty đang nhanh chóng chuyển hướng sang phân khúc cao cấp hơn.

Ví dụ, Nanocare EH-NA0J là máy sấy tóc cao cấp, có thể vừa sấy nhanh vừa hỗ trợ chăm sóc tóc. Thiết bị ra mắt lần đầu năm 2022 tại Nhật Bản, đạt doanh số ấn tượng trước khi được phân phối tại Thái Lan và Malaysia vào tháng 4/2024.

Theo Nikkei, tính năng nổi bật của thiết bị là công nghệ dưỡng ẩm độc quyền của Panasonic, giúp duy trì mái tóc luôn mềm mượt, dễ tạo kiểu.

Trong khi nhiều đối thủ như Dyson tập trung quảng bá tốc độ sấy nhanh qua động cơ đặc trưng, Panasonic tạo ra phân khúc riêng khi ưu tiên các tính năng dưỡng tóc.

Với giá khoảng 270 USD , cao hơn một chút so với giá tại Nhật Bản, thiết bị thuộc dòng Nanocare được phụ nữ 30-40 tuổi ưa chuộng theo thống kê của Panasonic. Công ty nhấn mạnh doanh số máy sấy tóc của hãng tại Đông Nam Á tăng trưởng 2 chữ số qua từng năm.

Giành lại vị thế

Không chỉ bày bán đơn thuần, Panasonic còn bản địa hóa hoạt động bán hàng và lập kế hoạch. Trước đây, Nhật Bản là trung tâm phát triển chủ lực, trong khi thị trường Đông Nam Á thường phân phối các model tương tự nhưng chậm hơn.

Điều này khiến Panasonic tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực và Trung Quốc, những thương hiệu cập nhật sản phẩm với thiết kế mới qua từng năm.

Để thu hẹp khoảng cách, Panasonic thành lập đơn vị lên kế hoạch tại Thái Lan vào năm 2024. Theo đó, những nâng cấp không liên quan đến cấu trúc thiết kế, chẳng hạn như màu sắc mới, có thể được phê duyệt và triển khai ngay trong nước.

Công ty cũng xây dựng cơ sở thử nghiệm sản phẩm tại nhà máy Thái Lan để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm thiết bị mới. Panasonic đặt mục tiêu ra mắt sản phẩm làm đẹp, thiết kế riêng cho Đông Nam Á sớm nhất vào năm tài chính 2027.

Chiến lược mới của Panasonic diễn ra trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các thương hiệu nước ngoài trên thị trường thiết bị làm đẹp khu vực.

Công nhân nhà máy của Panasonic tại Thái Lan. Ảnh: Nikkei.

Trong phân khúc máy sấy tóc tại Thái Lan, Dyson chiếm khoảng 20% thị phần, Philips và Panasonic chiếm khoảng 10% mỗi thương hiệu, đồng nghĩa vị trí thứ 2 chứng kiến cạnh tranh quyết liệt. Gần đây, cuộc chơi có sự tham gia của các hãng Trung Quốc và một số công ty nội địa.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giành số một về thị phần máy sấy tóc tại châu Á đến năm 2027, với mức tăng trưởng hàng năm duy trì 7%”, Kamimoto cho biết.

Ngoài máy sấy tóc, Panasonic chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm sang máy duỗi tóc và thiết bị chăm sóc da mặt, chẳng hạn như máy massage.

Theo Nikkei, các tập đoàn điện tử tiêu dùng lớn của Nhật Bản từng thống trị toàn cầu với những mặt hàng xuất khẩu giá trị cao như tủ lạnh và TV. Tuy nhiên khi tính năng bão hòa và chậm đổi mới, những danh mục này dần phổ biến, khiến người dùng ưu tiên giá cả thay vì thương hiệu.

Sau nhiều năm, các nhà sản xuất Trung Quốc và Hàn Quốc dần chiếm lĩnh thị trường với những model giá cả phải chăng. Đây là lý do khiến Panasonic lựa chọn hướng đi mới tại thị trường làm đẹp đang phát triển như Đông Nam Á.