Máy bay Boeing bị bỏ rơi 18 năm ở Nội Bài được đề xuất làm giáo cụ

Bộ Xây dựng đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay đổi phương án xử lý máy bay Boeing B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài từ "bán đấu giá tài sản" thành "giao cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng máy bay làm mô hình, giáo cụ thực hành, thực tập trong cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không".

Máy bay Boeing B727-220 vốn thuộc hãng hàng không Royal Khmer Airlines (RKA) mang quốc tịch Campuchia với số hiệu đăng ký XU-RKJ, đỗ tại sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 1/5/2007.

Ngày 5/8/2014, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có công văn báo cáo máy bay này đã không được khai thác từ tháng 8/2007, ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam tiến hành các thủ tục xử lý.

Ngày 15/12/2014, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo xác định máy bay bị bỏ và sẽ xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Đến tháng 6/2015, tổ đánh giá tình trạng kỹ thuật của Cục Hàng không Việt Nam xác định chiếc máy bay được sản xuất năm 1975 này có tình trạng kỹ thuật bị xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi và không đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

Đến nay các cơ quan đơn vị phải bố trí 1 vị trí đỗ trong sân bay để trông coi, bảo quản chiếc máy bay, gây khó khăn, cản trở cho các máy bay khác trong quá trình vận hành của sân bay Nội Bài.

Máy bay Boeing bị bỏ rơi 18 năm ở Nội Bài. Ảnh: Báo Chính phủ.

Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn đơn vị trúng thầu để thực hiện thẩm định giá là Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam. Theo đó, máy bay Boeing B727-200 được xác định giá trị tài sản là 1,762 tỷ đồng .

Tuy nhiên việc bán đấu giá chiếc máy bay gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi đây là tài sản đặc thù chưa có tiền lệ giao dịch tại Việt Nam và trên thế giới; mức thẩm định giá được xác định là quá thấp, không đủ thanh toán chi phí bán đấu giá, chi phí khác liên quan.

Từ đó đến nay Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều biện pháp nhằm tìm kiếm phương án xử lý máy bay Boeing bị bỏ rơi như chuyển giao cho các đơn vị an ninh, quốc phòng; chuyển giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; giao cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng làm mô hình, giáo cụ thực hành, thực tập trong cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không.

Sau khi rà soát đánh giá toàn diện, Cục Hàng không xác định lựa chọn phương án giao máy bay cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ vì có tính khả thi cao.

Bởi vì phương án này phù hợp quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; phù hợp thực tiễn chức năng nhiệm vụ và yêu cầu quản lý, sử dụng của Học viện Hàng không Việt Nam trong phục vụ công tác đào tạo các ngành kỹ thuật hàng không.

Đồng thời, Học viện Hàng không Việt Nam cũng đã có đơn, phương án tiếp nhận, quản lý, sử dụng máy bay bị bỏ rơi và có nguồn tài chính đảm bảo và cam kết tiếp nhận, quản lý, sử dụng (không sử dụng ngân sách Nhà nước cấp).

Về hiệu quả kinh tế, nếu Học viện Hàng không Việt Nam phải mua máy bay từ nước ngoài làm mô hình dạy học đảm bảo các tiêu chuẩn đào tạo của quốc tế thì chi phí ước tính khoảng 500 tỷ đồng . Trong khi đó, dự kiến chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện máy bay Boeing bị bỏ rơi về cơ sở đào tạo chỉ 8,7- 9,7 tỷ đồng .