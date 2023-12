Mẫu xe rẻ nhất của MG tại Việt Nam được trang bị những gì?

New MG5 có giá bán khởi điểm 399 triệu đồng, bản đắt nhất CVT Del có giá 499 triệu đồng. Mức giá này rõ ràng thấp hơn tất cả mẫu xe trong phân khúc sedan hạng C, thậm chí New MG5 còn cạnh tranh với những đối thủ trong phân khúc A và B. Điểm yếu của mẫu xe này là đến từ Trung Quốc, cùng với đó là trang bị có phần "nghèo nàn".