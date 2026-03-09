Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Mâu thuẫn với bạn nhậu, bỏ về nửa đường rồi quay lại chém trọng thương

  • Thứ hai, 9/3/2026 06:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Công an phường Long Xuyên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, ngụ khóm Tây Khánh 7) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận: Khoảng 20h30 ngày 2/3, trong lúc Tuấn nhậu cùng với Nguyễn Tứ Nam và 3 người khác tại quán ở khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên. Tại đây, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với Nam.

Trên đường ra về, Tuấn nhớ lại lời nói và hành động của Nam nên tức giận. Do đó, Tuấn lấy dao tự chế rồi điều khiển xe quay lại quán tìm Nam. Đến nơi, Tuấn cầm dao chạy lại bàn Nam và mọi người đang nhậu.

Mau thuan ban nhau anh 1

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Anh Tầm.

Lúc này, Nam phát hiện liền bỏ chạy vào nhà bếp của quán, Tuấn tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát gây thương tích rồi lên xe rời bỏ đi. Sau đó, Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường rời khỏi hiện trường, Tuấn ném bỏ cây dao gây án rồi đến Công an phường Long Xuyên đầu thú.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://congan.com.vn/vu-an/mau-thuan-voi-ban-nhau-bo-ve-nua-duong-roi-con-quay-lai-chem-trong-thuong_189885.html

Nguyễn Nhân/Công an TP.HCM

Mâu thuẫn bạn nhậu An Giang Mâu thuẫn bạn nhậu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý