Mâu thuẫn với bạn nhậu, bỏ về nửa đường rồi quay lại chém trọng thương

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận: Khoảng 20h30 ngày 2/3, trong lúc Tuấn nhậu cùng với Nguyễn Tứ Nam và 3 người khác tại quán ở khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên. Tại đây, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với Nam.
Trên đường ra về, Tuấn nhớ lại lời nói và hành động của Nam nên tức giận. Do đó, Tuấn lấy dao tự chế rồi điều khiển xe quay lại quán tìm Nam. Đến nơi, Tuấn cầm dao chạy lại bàn Nam và mọi người đang nhậu.
|
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Anh Tầm.
Lúc này, Nam phát hiện liền bỏ chạy vào nhà bếp của quán, Tuấn tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát gây thương tích rồi lên xe rời bỏ đi. Sau đó, Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Trên đường rời khỏi hiện trường, Tuấn ném bỏ cây dao gây án rồi đến Công an phường Long Xuyên đầu thú.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.