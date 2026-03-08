Bắt giữ 2 đối tượng nghiện, chuyên cắt trộm dây cáp điện

Công an xã Tân Thành (Tây Ninh) tạm giữ Huỳnh Văn Giống (SN 1990, ngụ Đồng Tháp) và Trần Văn Lợi (SN 1994, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra mở rộng hành vi trộm cắp dây cáp điện.

Trước đó, nhiều trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường 795 (xã Tân Thành) bị kẻ gian tháo trộm dây cáp điện, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Công an xã Tân Thành cử các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, đến 22h30 ngày 5/3, tại khu vực rừng cao su thuộc ấp 4, xã Tân Thành, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an phát hiện Giống và Lợi đang ẩn nấp trong rừng cao su.

Các đối tượng cùng tang vật.

Thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng bỏ chạy, nhưng bị Công an truy đuổi gắt gao, 2 đối tượng dùng kéo chống trả để hòng tẩu thoát. Với tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm, CBCS Công an xã Tân Thành đã khống chế, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Qua kiểm tra chất gây nghiện, cả hai dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng bước đầu khai nhận nhiều lần cắt trộm dây cáp điện tại các trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường 795, gây án xong, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Các đối tượng tại hiện trường vụ án.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Công an thu giữ nhiều công cụ dùng để sử dụng ma túy và thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện.