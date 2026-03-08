Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cần tìm người mua, bán vàng liên quan đến 2 đối tượng cướp ngân hàng

  • Chủ nhật, 8/3/2026 17:43 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra ngày 19/1, tại ngân hàng Vietcombank, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra vụ án, 2 đối tượng gây án gồm Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) khai nhận: Sau khi cướp được tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai, đến ngày 21/1, 2 đối tượng đã sử dụng số tiền cướp được để mua vàng tại khu vực Bến xe miền Đông, TP.HCM.

Sau đó, Tài và Ân đã đem bán số vàng trên tại khu vực Thuận An, TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các chủ hiệu vàng, người mua, bán vàng cho các đối tượng trên hoặc biết các thông tin có liên quan, khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an để phối hợp.

Hai đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Mọi thông tin trao đổi, liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, số điện thoại 0982.661.123.

M.H/Công an nhân dân

