Điều tra vụ người đàn ông có hành vi gây rối, đuổi đánh phụ nữ

Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một người đàn ông có hành vi gây rối, đuổi đánh một phụ nữ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa nhà ga T3 (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ, biểu hiện không tỉnh táo, liên tục đập phá đồ đạc trên đường.

Hình ảnh camera trên ôtô của một người dân ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ đuổi đánh một người phụ nữ. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này, một phụ nữ đứng cạnh (giống hành khách vừa đến sân ga) đã nỗ lực can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông không dừng lại mà vung tay như dọa đánh và còn đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ này.

Dù có nhiều người mặc đồng phục xe ôm công nghệ xung quanh đến can thiệp, người đàn ông vẫn hung hăng quay lại đập phá. Người này tiếp tục lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường.

Sự việc diễn ra ngay khu vực cửa ngõ khu vực sân bay khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải dừng lại theo dõi. Hiện Công an phường Bảy Hiền củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc do có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.