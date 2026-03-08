Truy xét nhanh nhóm thiếu niên trộm cắp nhiều xe máy tại TP.HCM

Tối 8/3, Công an phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã truy xét, làm rõ nhóm thiếu niên trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn.

Ngày 7/3, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét.

Trong khoảng 7 giờ từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã xác định được nhân thân, lai lịch và mời làm việc 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng đều ở độ tuổi 13-14.

Đáng chú ý, các đối tượng đều ở độ tuổi rất nhỏ, trong đó đối tượng nhỏ nhất mới 13 tuổi, lớn nhất 14 tuổi. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã sử dụng 2 môtô trộm cắp trước đó làm phương tiện di chuyển, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn phường An Khánh.

Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chiếc xe tang vật.

Đồng thời, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm.