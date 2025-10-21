Mâu thuẫn kỳ lạ trong ngành chip

Nexperia China kêu gọi nhân viên phớt lờ chỉ đạo từ trụ sở Hà Lan, làm leo thang căng thẳng giữa công ty mẹ và chủ sở hữu Trung Quốc Wingtech Technology.

Logo của Nexperia được chụp tại Hamburg, Đức. Ảnh: Reuters.

Chi nhánh Nexperia China, đơn vị trực thuộc nhà sản xuất chip Hà Lan Nexperia vừa gây chấn động ngành công nghệ khi gửi thư nội bộ yêu cầu nhân viên tuân theo chỉ đạo của ban lãnh đạo địa phương và phớt lờ mọi hướng dẫn từ trụ sở chính tại Hà Lan. Động thái này là dấu hiệu mới nhất trong căng thẳng leo thang giữa 2 bên về quyền kiểm soát hoạt động của công ty.

Trong lá thư được gửi vào cuối tuần qua, Nexperia China tuyên bố là một “thực thể độc lập tại Trung Quốc”, đồng thời khẳng định nhân viên có quyền từ chối các yêu cầu từ bên ngoài mà không bị xem là vi phạm quy định lao động. Thông báo cũng cho biết các nhà quản lý người Trung Quốc sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động tại thị trường nội địa.

Theo SCMP, văn bản này áp dụng cho nhà máy lắp ráp của Nexperia tại Đông Quản, nơi chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu của công ty, cùng các chi nhánh ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Vô Tích. Trong thư, công ty cũng nhấn mạnh rằng lương và phúc lợi của nhân viên Trung Quốc được chi trả trực tiếp bởi chi nhánh địa phương, không phụ thuộc vào trụ sở Hà Lan.

Đây được coi là phản ứng mạnh mẽ của Nexperia China sau khi chính phủ Hà Lan can thiệp vào cơ cấu quản trị của công ty mẹ, sa thải CEO người Trung Quốc Zhang Xuezheng và giành quyền kiểm soát ban điều hành, viện dẫn lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hà Lan lo ngại Wingtech Technology, tập đoàn sở hữu Nexperia từ năm 2019 có thể chuyển dây chuyền sản xuất tại châu Âu về Trung Quốc.

Để đáp trả, ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với Nexperia China và các nhà thầu phụ, cấm xuất khẩu linh kiện sản xuất nội địa ra nước ngoài. Bước đi này được đánh giá là đòn phản công trực tiếp trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và La Haye về quyền kiểm soát công nghệ chiến lược.

Hiện tại, nhiều công nhân tại nhà máy Đông Quan bày tỏ lo ngại họ có thể trở thành nạn nhân chịu “thiệt hại ngoài ý muốn” trong cuộc xung đột chính trị-kinh tế này. Nhà máy hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và là một trong những cơ sở có năng lực sản xuất lớn nhất của Nexperia.

Về phần mình, trụ sở chính của Nexperia tại Hà Lan khẳng định trên Reuters rằng nhân viên tại Trung Quốc vẫn có quyền truy cập vào hệ thống công ty và nhận lương bình thường. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự chia rẽ nội bộ công khai này là điều hiếm thấy trong ngành công nghệ, phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng sâu sắc giữa các chính phủ phương Tây và doanh nghiệp Trung Quốc trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.