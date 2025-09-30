Diễn biến lạ của iPhone 17

iPhone 17 không giảm giá sau khi ra mắt, thậm chí giá tăng mạnh tại Trung Quốc nhưng vẫn nhanh chóng cháy hàng, phản ánh sức hút của dòng smartphone mới.

iPhone 17 cháy hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Tom's Guide.

Chỉ sau vài ngày mở bán, iPhone 17 đã tạo nên hiện tượng hiếm thấy trên thị trường smartphone ở Trung Quốc. Với mức tăng trưởng doanh thu lên tới 140% so với cùng kỳ năm trước và giá khởi điểm 6.000 nhân dân tệ ( 840 USD ), mẫu máy này gần như đã “cháy hàng” trên các kênh trực tuyến.

Trong nhiều năm, người dùng Apple đã quen với tình trạng iPhone mới được điều chỉnh giá bán ngay sau khi ra mắt tùy thuộc vào tình hình kinh doanh. Phiên bản tiêu chuẩn thường chỉ giữ giá gốc trong khoảng một tuần rồi bắt đầu hạ giá, trong khi bản Pro ít biến động và chỉ có Pro Max mới duy trì sức hút lâu hơn. Thế nhưng, iPhone 17 năm nay đã thay đổi hoàn toàn quy luật đó.

Không những không hạ giá, sản phẩm còn đi ngược xu hướng khi tăng giá và vẫn đạt doanh số vượt trội. Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, trong tuần đầu tiên, có tới 235.000 chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn được kích hoạt, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số iPhone 17 Pro tăng 25%, còn bản Pro Max tăng 41% so với thế hệ trước.

Nguồn tin trên lưu ý rằng đây là số liệu về lượng máy được kích hoạt trong tuần đầu, không phải doanh số bán lẻ chính thức. Tuy vậy, các con số này vẫn phản ánh đúng sức nóng của thị trường. Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng cho biết khó có thể mua được máy dù sẵn sàng chi trả trên giá gốc.

Tính đến ngày 28/9, nguồn cung iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã cạn kiệt. Trên website chính thức của Apple tại Trung Quốc, thời gian giao hàng được đẩy lùi đến cuối tháng 10. Các nhà bán hàng cũng tranh thủ tích trữ, đẩy giá lên cao. Theo ghi nhận của trung tâm thương mại Huaqiangbei Yuanwang, mẫu iPhone 17 bản 256 GB màu đen đang được chào bán hơn 6.600 nhân dân tệ ( 925 USD ), cao hơn nhiều so với giá gốc.

Tình trạng tương tự diễn ra với dòng iPhone 17 Pro. Mức chênh lệch cơ bản trên thị trường thứ cấp đã vượt 1.000 nhân dân tệ ( 140 USD ), trong khi phiên bản xách tay từ Hong Kong thậm chí bị đẩy giá cao hơn nữa.

Trước cơn khan hàng, Apple đã yêu cầu chuỗi cung ứng tăng mạnh công suất để kịp đáp ứng nhu cầu. Theo kế hoạch, nguồn cung iPhone 17 sẽ dần ổn định và sẵn sàng trước mùa mua sắm lớn dịp 11/11, thời điểm vốn được coi là “Ngày lễ độc thân” tại Trung Quốc.

Sự bùng nổ của iPhone 17 cho thấy sức hút của thương hiệu Apple chưa hề giảm nhiệt tại đất nước tỷ dân. Việc sản phẩm vẫn cháy hàng dù tăng giá đánh dấu một thay đổi lớn trong cách thị trường tiếp nhận dòng điện thoại chủ lực của Táo khuyết, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ lên các đối thủ trong phân khúc cao cấp.