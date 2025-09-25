Động thái bất ngờ của Apple

Apple yêu cầu nhà cung ứng tăng sản lượng mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, ngụ ý lượng đơn đặt trước sản phẩm cao hơn dự kiến.

Dòng iPhone 17 trưng bày trong cửa hàng Apple tại New York (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của The Information, Apple đã yêu cầu ít nhất 2 nhà cung cấp tăng tối thiểu 30% sản lượng iPhone 17 tiêu chuẩn. Động thái này diễn ra sau khi lượng đơn đặt thiết bị tuần trước đó tăng mạnh.

Cụ thể, Apple yêu cầu Luxshare Precision, một trong 2 đối tác lắp ráp iPhone chính tại Trung Quốc bên cạnh Foxconn, tăng sản lượng hàng ngày của iPhone 17 tiêu chuẩn lên khoảng 40%.

Diễn biến trên cho thấy lượng người mua iPhone 17 tiêu chuẩn cao hơn dự kiến. Sản phẩm có giá khởi điểm 800 USD , thấp hơn so với iPhone 17 Pro ( 1.100 USD ) và iPhone Air ( 1.000 USD ).

Những năm trước, iPhone Pro thường sở hữu chất liệu, camera, chip xử lý và màn hình tốt hơn. Năm nay, 2 thiết bị chia sẻ nhiều thông số về màn hình và camera vốn trước đây chỉ có trên dòng Pro, thu hẹp khoảng cách với những model đắt tiền.

Thay đổi trên cho thấy kể cả Apple, vốn nổi tiếng với việc mời chào khách hàng chọn các model có biên lợi nhuận cao nhất, cũng đối mặt sự nhạy cảm giá ngày càng tăng.

Theo Reuters, điều đó khiến hãng cân nhắc lại chiến lược duy trì tăng trưởng vốn chỉ dựa trên các model cao cấp.

Ngoài duy trì thị phần, giới phân tích nhận định doanh số iPhone 17 tiêu chuẩn có thể tác động đến biên lợi nhuận của Apple. Quyết định tăng sản lượng iPhone 17 ngụ ý doanh số dòng iPhone 17 Pro thấp hơn thường lệ.

Trước khi ra mắt dòng iPhone 17, Apple phân bổ 25% sản lượng iPhone 17 tiêu chuẩn, 10% cho iPhone Air, 65% cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Ngoài iPhone 17 và iPhone 17 Pro, Apple cũng kỳ vọng khôi phục đà tăng trưởng với iPhone Air. Thiết bị sở hữu ngoại hình siêu mỏng, đánh vào nhu cầu thời trang trong bối cảnh người dùng kéo dài chu kỳ nâng cấp vì cải tiến nhỏ giọt.

Những năm gần đây, Apple luôn gặp khó với mẫu iPhone thứ 4. Đầu tiên, dòng iPhone mini kém thu hút người dùng, khiến Táo khuyết chuyển sang iPhone Plus màn hình lớn nhưng vẫn không khả quan. Điều đó khiến hãng chuyển sang thiết kế siêu mỏng trên iPhone Air.

Hiện tại, iPhone Air chưa được bán tại Trung Quốc do vấn đề pháp lý liên quan đến eSIM. Theo MacRumors, nhiều khách hàng tại quốc gia này có thể chọn iPhone 17 tiêu chuẩn.

