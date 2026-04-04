'Mắt xích' quan trọng vụ cho vay nặng lãi, vận chuyển tiền trái phép

Hồ Thị Thùy Dương giữ vai trò quan trọng trong 103 bị cáo liên quan vụ án cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Ngày 4/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Hồ Thị Thùy Dương - bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Hồ Thị Thùy Dương bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn. Ảnh: C.A

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 22/11/2025, TAND TP Đà Nẵng ban hành quyết định về việc bắt tạm giam Hồ Thị Thùy Dương để phục vụ công tác xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, Dương bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch truy bắt. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do Dương thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công người này vào tối 2/4 và áp giải về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xét xử.

Theo cáo trạng, vụ án có 103 bị cáo, hình thành nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, cho vay với lãi suất vượt quá quy định pháp luật, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Ngoài ra, một số bị cáo còn tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tiền tệ.

Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử.