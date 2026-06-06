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Pháp luật

5 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất phần mềm 'bẻ' sinh trắc học ngân hàng

  • Thứ bảy, 6/6/2026 14:14 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: VTC News.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

Theo Công an TP Hà Nội, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, trong đó dữ liệu tài khoản ngân hàng và thông tin thuê bao di động là những mục tiêu bị các đối tượng xấu thu thập, khai thác trái phép.

Vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet, hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm trên môi trường mạng.

Khi phát hiện tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt tiền do mất quyền kiểm soát thuê bao viễn thông, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất và liên hệ với tổ chức tín dụng liên quan để được hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn thiệt hại và phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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https://vtcnews.vn/san-xuat-phan-mem-be-sinh-trac-hoc-ngan-hang-5-doi-tuong-bi-khoi-to-ar1022128.html

Theo Minh Đức/VTC News

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