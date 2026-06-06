“Siêu trộm” liên tỉnh bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng về hành vi trộm cắp tài sản giá trị lớn tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Ảnh: VOV.

Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập, phá két sắt xảy ra tại một hộ dân ở phường Móng Cái 3. Đối tượng đã lấy đi số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng với tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng .

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, đến rạng sáng 30/4, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, trú thành phố Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.

Nguyễn Văn Sáng khai nhận trộm được tiền mặt sẽ mua quần áo hay ăn uống, còn trộm được vàng thì đợi mấy hôm xem có bị lộ hay không mới dám bán dần.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng .

Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai nhận liên quan đến nhiều vụ trộm cắp khác xảy ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

“Việc Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt được đối tượng Sáng đã giúp cho cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đấu tranh làm rõ 2 vụ án tại Hải Phòng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo ANTT trên địa bàn”, Đại uý Nguyễn Đình Nam Anh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Hiện, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.