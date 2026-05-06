'Siêu trộm' đột nhập nhiều nhà dân sa lưới

Công an phường Phong Phú (TP Huế) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế bắt giữ thành công Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú tại phường Phong Quảng), là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, trong đêm 1/5 và rạng sáng 2/5, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã lợi dụng đêm khuya và sơ hở của người dân rồi trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Công an phường Phong Phú đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố triển khai xác minh, truy xét đối tượng.

Đối tượng Mai Đức Hạnh chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú tại phường Phong Quảng, TP Huế).

Đến 12h40 ngày 3/5, khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), đối tượng Hạnh đã có hành vi chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài, đối tượng đã đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 ĐTDĐ rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết Hạnh là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.