Trộm 4 lồng chim, 2 đối tượng bị bắt

Công an Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng tại phường Bảo Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 5/5, Công an TP Đồng Nai thông tin chiều 30/4, nhận tin báo của anh N.T.Đ. (SN 1987, ngụ tổ 5, khu phố Suối Chồn, phường Bảo Vinh) bị mất 4 con chim (gồm 3 con chim chào mào và 1 con chim chích chòe lửa) với tổng trị giá tài sản khoảng 7 triệu đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Công an phường Bảo Vinh đã huy động lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Ngô Viết Quốc (SN 1989) và Nguyễn Đình Sang (SN 1992) cùng trú tại phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.