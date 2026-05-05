Thu giữ gần 3 tấn lòng lợn sấy khô không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến thực phẩm tại phường Hà Khánh.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng do N.T.T làm chủ. Ảnh: TTXVN phát.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu giữ và chế biến gần 3 tấn lòng lợn sấy khô. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, số lòng lợn trên đã bốc mùi hôi thối, được sơ chế trong điều kiện môi trường không đảm bảo vệ sinh và có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy rửa, bảo quản.

Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở khai nhận đã thu mua số nội tạng động vật trôi nổi từ các địa phương khác với giá rẻ, sau đó đem về sơ chế, sấy khô để bán ra thị trường tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong và bàn giao cho đơn vị chức năng để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2026, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Điển hình là vụ thu giữ gần 26 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi tại khu vực biên giới và xử lý các cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm tại 1 số địa phương trong tỉnh.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xử phạt hành chính hàng trăm đơn vị với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng , khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc siết chặt quản lý, ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe nhân dân và uy tín của địa phương du lịch.