Xét xử đối tượng chĩa súng ép giám đốc chi nhánh ngân hàng ký giấy nợ

Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ.

Chiều tối 5/3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (SN 1979, ngụ TP.HCM) 17 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cướp tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cùng 2 tội danh trên, HĐXX đã phạt bị cáo Cần Nhật Danh (SN 1991, ngụ Lâm Đồng) 14 năm 4 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Duy Khanh (SN 1988, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (SN 1992, ngụ TP.HCM) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm 4 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX khẳng định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 5/3.

Cáo trạng của VKS nêu bị cáo Phạm Hữu Tài đã cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th., Lê Đăng Kh. (Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP.HCM) và Tô Công D. vay tiền với lãi suất 9-30%/tháng, vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng ; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng ; từ khoản vay của ông Lê Đăng Kh. là 2 tỷ đồng . Các bị cáo khác đã giúp sức cho Tài thu lợi bất chính 162 triệu đồng từ khoản vay của ông Kh.

Khi cho ông Lê Đăng Kh. vay tiền và thỏa thuận nhờ ông này làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, do ông Kh. chậm trả lãi và không thực hiện được hồ sơ vay vốn, Tài cùng đồng phạm đã dùng súng đe dọa, đánh đập và ép buộc ông Kh. viết giấy nhận nợ nhằm chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng .

Về khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, bị cáo Tài khai mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 9 triệu đồng, sau đó dùng súng chĩa vào đầu ông Kh. để uy hiếp.

Kết luận giám định xác định khẩu súng là công cụ hỗ trợ, Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Đối với hành vi đặt làm căn cước công dân mang tên Ngô Văn Khởi nhưng chưa sử dụng, CQĐT xác định chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.