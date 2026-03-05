Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giữ bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm học sinh

  • Thứ năm, 5/3/2026 21:37 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Công an tỉnh An Giang tạm giữ Nguyễn Văn Khai (bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm) để điều tra hành vi hiếp dâm học sinh dưới 16 tuổi.

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Khai (SN 1967, trú ấp An Ninh, xã Ô Lâm, An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tam giu bao ve, Truong tieu hoc anh 1

Nguyễn Văn Khai tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2/3, Nguyễn Văn Khai là bảo vệ tại trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, đang ở trong phòng bảo vệ thiết bị của trường, thì phát hiện một học sinh (SN 2013, là học sinh của trường), đứng bên ngoài cửa sổ. Khai đã dụ dỗ em bằng cách cho 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi xâm hại.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc, nên đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi của Khai.

Tại cơ quan Công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/tam-giu-bao-ve-truong-tieu-hoc-bi-to-hiep-dam-hoc-sinh-post1825170.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Tạm giữ bảo vệ Trường tiểu học An Giang Tạm giữ bảo vệ Trường tiểu học

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý