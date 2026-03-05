Ngày 30/3, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng ra hầu tòa

Ngày 30/3, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo ra hầu tòa về các tội danh liên quan đến hối lộ, vi phạm đấu thầu và kế toán.

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định ngày 30/3 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác về các tội: "Đưa hối lộ" (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự), "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự), "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự).

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. Ảnh: Bộ Công an.

Trong số 23 bị cáo của vụ án này, có 13 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm: Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1959, cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (sinh năm 1958, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (sinh năm 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (sinh năm 1960, cựu Giám đốc Ban 2), Lê Văn Hiến (sinh năm 1963, cựu Giám đốc Ban 8), Tạ Văn Thuyết (sinh năm 1965, cựu Giám đốc Ban 1), Nguyễn Văn Thuật (sinh năm 1972, cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 1), Phạm Đông Phương (sinh năm 1970, cựu Phó Giám đốc Ban 2), Hoàng Xuân Thịnh (sinh năm 1971, cựu Giám đốc Ban 4), Nguyễn Vinh Hoàng (sinh năm 1976, cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4), Dương Chí Thành (sinh năm 1981, cựu cán bộ Ban 4), Mai Quang Vượng (sinh năm 1961, cựu Giám đốc Ban 8), Trần Văn Nhì (sinh năm 1971, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 8).

Ngoài ra, còn có Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1970), Giám đốc Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp (sinh năm 1986), cựu Giám đốc Công ty Sao Vàng HG. Hai bị cáo thuộc Công ty Sông Đà 5 gồm: Nguyễn Đắc Điệp (sinh năm 1978, cựu Phó tổng giám đốc), Vũ Văn Hòa (sinh năm 1981, Trưởng phòng Đấu thầu). Ba bị cáo thuộc Tổng công ty Thủy lợi 4 gồm: Lê Vũ Hùng (sinh năm 1963, cựu Tổng giám đốc), Lê Quang Thế (sinh năm 1954, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Võ Duy Minh (sinh năm 1973, Giám đốc Chi nhánh Miền Trung - Tổng công ty Thủy lợi 4).

Ba bị cáo khác thuộc Công ty Hoàng Dân gồm: Vũ Đình Thịnh (sinh năm 1977, Phó giám đốc), Bùi Cao Nguyên (sinh năm 1988, nhân viên phụ trách tài chính), Vũ Thị Kim Liên (sinh năm 1985, Kế toán trưởng).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo: Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, Trần Văn Lăng, Nguyễn Hải Thanh và Lê Văn Hiến bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo: Mai Quang Vượng, Trần Văn Nhì, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Vĩnh Hoàng, Dương Chí Thành, Tạ Văn Thuyết, Nguyễn Văn Thuật, Phạm Đông Phương, Lê Quang Thế, Lê Vũ Hùng, Võ Duy Minh, Nguyễn Đắc Điệp, Vũ Văn Hỏa, Vũ Đình Thịnh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị cáo: Bùi Cao Nguyên, Vũ Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Giáp bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư gồm: Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thỏa thuận chi tiền % cho các cá nhân là lãnh đạo để các cá nhân này chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh với Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng .

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của Công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế), vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định với vai trò là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hoàng Văn Thắng đã có hành vi nhận của Nguyễn Văn Dân số tiền 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51 tỷ đồng .

Hành vi của Hoàng Văn Thắng đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" với số tiền nhận hối lộ là 4,54 tỷ đồng .