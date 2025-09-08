Mất Osimhen, tuyển Nigeria gặp đại họa?

Chấn thương của tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen có thể trở thành bước ngoặt định đoạt số phận của “Đại bàng xanh” tại vòng loại World Cup 2026 châu Phi.

Đội tuyển Nigeria duy trì hy vọng giành vé dự World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Rwanda hôm 6/9. Tuy nhiên, việc Osimhen chắc chắn vắng mặt trong trận đấu quan trọng với Nam Phi vào ngày 9/9 sẽ là đòn giáng mạnh vào nỗ lực tránh thảm họa bóng đá của tuyển Nigeria.

Thách thức lớn

Với vị trí thứ 3 ở bảng C, kém đội dẫn đầu Nam Phi 6 điểm và đội xếp thứ hai Benin 5 điểm, Nigeria cần thắng tất cả trận còn lại để giành quyền tham dự World Cup 2026. Trận đấu với Nam Phi sẽ là cơ hội để “Đại bàng xanh” thu hẹp khoảng cách, nhưng việc thiếu vắng Osimhen - ngôi sao của Galatasaray – khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Osimhen phải rời sân giữa hiệp một trong trận gặp Rwanda do chấn thương và không có mặt trong chuyến bay đến Nam Phi. Huấn luyện viên Eric Sekou Chelle xác nhận rằng tiền đạo này sẽ không thể ra sân trước "Bafana Bafana", khiến tuyển Nigeria mất đi mũi nhọn quan trọng nhất.

HLV Sekou Chelle đang chịu áp lực lớn sau loạt kết quả không như ý vào tháng 6, cộng thêm chiến dịch thảm họa tại Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN). Với mục tiêu phải thắng cả 3 trận còn lại, “Đại bàng xanh” đứng trước nguy cơ cao phải ngồi nhà xem World Cup vào năm sau.

Osimhen là cái tên sáng giá nhất của nền bóng đá Nigeria lúc này.

Thảm họa kép

Thực tế, ít ai ngờ Nigeria rơi vào tình cảnh như hiện tại. “Đại bàng xanh” là một trong những đội bóng hàng đầu châu Phi với bề dày thành tích tại các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, ở World Cup 2022, họ cũng vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu tiếp tục không thể dự World Cup 2026, đây sẽ là thảm họa với nền bóng đá Nigeria. Trong khi đó, đối thủ sắp tới của họ, Nam Phi đang có phong độ cao và dẫn đầu bảng đấu. "Bafana Bafana" được xem là bất ngờ thú vị nhất của vòng loại World Cup 2026 châu Phi.

Bên cạnh đó, Benin cũng đang nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Đội bóng còn vô danh với nhiều người hâm mộ thế giới đang trải qua những ngày tháng trong mơ. Họ chưa từng dự World Cup nhưng với việc giải đấu hè năm sau mở rộng sang 48 đội, họ có quyền mơ về một suất đi play-off, thậm chí chiếm luôn ngôi đầu của Nam Phi.

Trong khi đó, với Nigeria, nếu không thể thắng trong màn so tài trực tiếp cùng Nam Phi, "Đại bàng xanh" gần như sẽ có lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở World Cup.