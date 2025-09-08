Chelsea thoát hiểm

Chelsea nhận cú hích quan trọng trước khi trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng, khi vượt qua các yêu cầu tài chính nghiêm ngặt từ UEFA.

Việc vượt qua các kiểm tra tài chính của UEFA là một bước tiến quan trọng cho Chelsea, giúp họ tự tin bước vào Champions League sau hai năm vắng bóng.

Theo Daily Mail, UEFA xác nhận Chelsea vượt qua các bước kiểm tra tài chính, và sẽ không phải nhận thêm án phạt bổ sung nào từ tổ chức này. Vào tháng 7, Chelsea bị UEFA phạt 31 triệu euro (26,9 triệu bảng) do vi phạm các quy định về Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Ngoài ra, "The Blues" khi đó còn đứng trước nguy cơ nhận khoản phạt bổ sung lên đến 60 triệu euro (51,2 triệu bảng) nếu câu lạc bộ không thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Tiết lộ từ The Times cho biết Chelsea suýt bị loại khỏi Champions League vì vi phạm FFP và vướng quy định sở hữu đa CLB của UEFA.

May mắn thay, Chelsea thành công trong việc đáp ứng các yêu cầu từ UEFA. Chelsea chi 296 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới hè này, nhưng đồng thời cũng thu về 314 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, qua đó đáp ứng các yêu cầu tài chính của UEFA.

Chelsea sẽ khởi đầu hành trình Champions League bằng trận làm khách trước Bayern Munich, nơi họ sẽ đối đầu với Nicolas Jackson, người vừa chuyển đến đội bóng xứ Bavaria trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Đây sẽ là thử thách lớn cho đoàn quân của Maresca.