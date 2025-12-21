Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mặt mộc của Lan Phương

  • Chủ nhật, 21/12/2025 18:58 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý khi công khai khoe ảnh mặt mộc. Người đẹp được nhận xét xinh đẹp, tươi tắn ngay cả khi không trang điểm.

Mới đây, trên trang cá nhân với hơn 50.000 lượt theo dõi, Lan Phương khoe loạt ảnh chụp tại một căn nhà ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Diễn viên xuất hiện trong trang phục áo thun đen cổ vuông dáng ôm, kết hợp với chân váy dài có độ xòe nhẹ, giúp tổng thể trở nên nữ tính, mềm mại. Màu đen chủ đạo làm nổi bật làn da trắng hồng của nữ diễn viên. Người đẹp hoàn thiện outfit với giày bệt, để kiểu tóc tết gọn, không trang điểm.

"Mặt mộc", mỹ nhân sinh năm 1983 chú thích, cùng với icon thể hiện cảm xúc vui vẻ. Lan Phương tiết lộ cô tới Đà Lạt công tác, tiện cho các con đi du lịch.

Bài đăng của diễn viên nhanh chóng thu hút quan tâm, bàn luận. Dân mạng nhận xét Lan Phương xinh xắn, rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm. Cô có đường nét gương mặt hài hòa, ăn hình. Một số bình luận cho rằng Lan Phương có vẻ đã sụt cân so với thời đóng Gió ngang khoảng trời xanh.

Lan Phương khoảng thời gian qua thu hút quan tâm khi vào vai "tiểu tam" Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật của cô gây ức chế khi là kẻ mưu mô, phá hoại hạnh phúc gia đình nhân vật chính. Song, ẩn sau đó là một cô gái có quá khứ đáng thương, chịu nhiều tổn thương tâm lý.

Chia sẻ về vai diễn, Lan Phương tâm sự cô vừa vui vừa buồn khi bị cộng đồng mạng công kích vì đóng nhân vật "tiểu tam". Diễn viên vui vì diễn xuất của mình thuyết phục được khán giả, khiến họ thấy sự đáng ghét của nhân vật. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lại đánh đồng cô với Linh, từ ghét nhân vật mà ghét lây sang diễn viên, khiến Lan Phương thấy có chút chạnh lòng.

