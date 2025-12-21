Gil Lê công khai hôn Xoài Non

Gil Lê gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh hôn má Xoài Non khi đi du lịch tại Thượng Hải. Thời gian qua, cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Khuya 20/12, Gil Lê gây chú ý khi đăng tải trên trang Instagram bức ảnh đi du lịch cùng Xoài Non tại Thượng Hải, Trung Quốc. "Lần đầu hai chúng mình tới Thượng Hải", Gil Lê chú thích dưới bài đăng.

Ca sĩ xuất hiện với áo len oversize màu be, quần kaki nâu. Trong khi Xoài Non diện outfit đen đồng bộ. Cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn khi check-in bên bờ sông Thượng Hải. Xoài Non cười rạng rỡ trước ống kinh khi được Gil Lê tình tứ hôn lên má.

Tấm hình thân mật của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng thích thú khi Gil Lê hiếm hoi công khai ảnh hôn Xoài Non. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

Gil Lê hôn má Xoài Non. Ảnh: IGNV.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.

Vào mỗi dịp đặc biệt, cả hai đều thể hiện tình cảm đặc biệt cho nửa kia bằng cách tặng quà hoặc làm những điều bất ngờ. Hôm 19/8, cả hai kỷ niệm một năm yêu. Gil Lê tặng Xoài Non quà và hoa.

Còn dịp sinh nhật lần thứ 34 của Gil Lê vào đầu tháng 7, Xoài Non chuẩn bị bánh kem và chúc mừng người yêu.