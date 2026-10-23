Masan thí điểm chuỗi cửa hàng tiện lợi mới

WinCommerce, công ty thành viên của Masan, vừa đưa vào hoạt động 6 cửa hàng WiN ON tại Hà Nội và TP.HCM, thử nghiệm mô hình bán lẻ kết hợp đồ ăn chế biến sẵn.

6 cửa hàng WiN ON đang được thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Masan.

WinCommerce, đơn vị vận hành chuỗi WinMart và WinMart+, cho biết vừa đưa vào hoạt động thí điểm 6 cửa hàng tiện lợi mới mang thương hiệu WiN ON tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là bước đi mới của Masan nhằm mở rộng hoạt động bán lẻ, hướng đến nhu cầu ăn uống và mua sắm nhanh của người tiêu dùng đô thị.

Khác với mô hình cửa hàng chủ yếu bán hàng tiêu dùng thiết yếu, mô hình mới tập trung vào nhóm thực phẩm, đồ uống chế biến sẵn. Danh mục sản phẩm gồm bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang cùng các loại đồ uống như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối và trà sen cốm non...

Bên cạnh thực phẩm, doanh nghiệp định hướng phát triển chuỗi mới thành điểm dừng chân để khách hàng mua sắm, ăn uống và gặp gỡ bạn bè. Không gian cửa hàng lấy cảm hứng từ đường phố và văn hóa Việt Nam, được phát triển với sự tư vấn của Malherbe, công ty thiết kế đến từ Pháp.

Theo WinCommerce, lợi thế của mô hình còn đến từ dữ liệu tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành mạng lưới bán lẻ và hệ sinh thái thương hiệu tiêu dùng của Masan. Đây là nền tảng để doanh nghiệp phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Dù đánh giá thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam còn dư địa tăng trưởng, WinCommerce lựa chọn triển khai mô hình mới ở quy mô thí điểm, nhỏ hơn nhiều so với mạng lưới bán lẻ hiện hữu của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ theo dõi phản hồi của khách hàng, nhu cầu thực tế và hiệu quả vận hành tại từng điểm bán. Các yếu tố như danh mục sản phẩm, chất lượng bữa ăn, trải nghiệm mua sắm và hiệu quả kinh doanh sẽ được đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư tiếp theo.

Hiện 6 cửa hàng WiN ON thí điểm được đặt tại hai thành phố lớn. Tại TP.HCM, các điểm bán nằm ở 60-62 Mạc Thị Bưởi và 5 Phạm Viết Chánh. Tại Hà Nội, cửa hàng đặt tại 29 Đường Thành, 4B Tràng Thi, 35 Nguyễn Văn Huyên và 55 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn.