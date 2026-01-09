Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Martinelli xin lỗi

  Thứ sáu, 9/1/2026
Trên trang cá nhân, tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal công khai gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau hành động với hậu vệ Conor Bradley của Liverpool.

Gabriel Martinelli xin lỗi sau hành động với Conor Bradley của Liverpool.

Rạng sáng 9/1, Martinelli gây tranh cãi trong trận hòa 0-0 giữa Arsenal với Liverpool thuộc vòng 21 Premier League. Ở những phút cuối trận, Bradley nằm sân sau chấn thương đầu gối và cần sự chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, Martinelli bất ngờ tiến tới, thả bóng xuống người đối thủ rồi dùng tay đẩy Bradley ra ngoài đường biên, dù cầu thủ Liverpool không thể tự đứng dậy. Tình huống lập tức gây hỗn loạn trên sân, kéo theo cuộc xô xát giữa hai đội.

Trong bài đăng trên trang cá nhân Instagram sau trận, Martinelli viết: "Tôi và Conor nhắn tin cho nhau và tôi đã xin lỗi cậu ấy. Trong lúc nóng giận, tôi thực sự không nhận ra cậu ấy bị thương nặng. Tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi vì phản ứng như vậy. Một lần nữa, tôi chúc Conor mau chóng bình phục".

Bài đăng được đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy Martinelli hối hận vì phản ứng của mình trong khoảnh khắc nóng nảy, không nhận ra chấn thương nghiêm trọng của đối thủ.

Trước đó, tiền đạo Arsenal nhận rất nhiều chỉ trích từ CĐV và chuyên gia bóng đá Anh vì hành động thiếu kiềm chế. Trên sóng Sky Sports, Gary Neville gọi hành động của Martinelli là đáng xấu hổ: "Bạn không thể làm như vậy với một cầu thủ đang chờ cáng. Thật tồi tệ".

Roy Keane cũng chỉ trích gay gắt, cho rằng việc ném bóng rồi cố ép đối thủ rời sân khi đang chấn thương là hành vi không thể chấp nhận. Daniel Sturridge thì nhấn mạnh ranh giới giữa khát khao chiến thắng và sự tôn trọng, khẳng định Martinelli vượt quá giới hạn.

Tường Linh

Gabriel Martinelli Conor Bradley

