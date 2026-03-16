Mạnh tay chi tiền cho ấn phẩm ngoại

|
Giống nhiều bạn bè cùng lứa, tôi tiếp xúc với sách ngoại văn từ những năm học phổ thông, ban đầu để học tiếng Anh, khởi động từ những cuốn "ai cũng đọc". Dần dà, tôi thành người mê sách ngoại văn lúc nào không hay.
|
Tôi hay lui tới các hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, tìm kiếm các tác phẩm đương đại, hoặc mới đạt giải quốc tế. Đã nghe về InBook từ trước, nhưng đây là lần đầu tôi tới.
|
Bước vào tiệm sách, ấn tượng đầu tiên của tôi là không gian bên trong toát ra một không khí hiện đại nhưng gần gũi, ấm cúng. Các bạn thủ thư hiểu về sách và thân thiện, khiến tôi có tinh thần thoải mái. Dù tôi đọc ebook, nghe audiobook mỗi ngày, nhưng sự tiện lợi của chúng không thể thay thế trải nghiệm chọn sách ở một hiệu sách. Tôi thấy mình giống bước vào một cộng đồng hữu hình.
|
|
Điều khiến tôi ấn tượng là InBook có khá đa dạng loại sách: có cả các cuốn ngoại văn bán chạy và các cuốn "ngách", kén người đọc hơn; có cuốn nổi trên BookTok, cũng có cuốn người đọc truyền tai nhau; có tác phẩm kinh điển, có tác phẩm đương đại, có cuốn mới đạt giải thưởng quốc tế. Mức giá cũng dao động từ hơn 100.000 VND tới vài triệu, phù hợp nhiều đối tượng độc giả.
|
Tôi mua 2 cuốn sách, giá trung bình mỗi cuốn gấp đôi giá sách nội địa. Theo chia sẻ từ thủ thư, tôi thuộc nhóm khách hàng 25-33 tuổi, là nhóm có mức chi khá. Nhóm khách này tại InBook thường chi tổng tới 2 triệu mua sách ngoại văn trong vòng 5 tháng, cũng là nhóm khách hàng trung thành, có số lần quay lại tiệm cao. Như vậy, có một nhóm độc giả cũng muốn tiếp cận sách mới thật nhanh, không thể chờ bản dịch như tôi.
|
Không gian tầng 2 trải dài tầm mắt những sách là sách. Mỗi tháng InBook cập nhật khoảng 400 đầu sách mới, các đầu sách này được lựa chọn có sự giám tuyển, có tính định hướng, tính hệ thống. Điều này cho tôi cảm giác mình cầm được "tấm bản đồ" trong thế giới mênh mông của sách, sự đọc cũng có liên kết hơn, có chiều sâu hơn.
|
Khi tôi tới, các thủ thư vẫn luôn tay sắp xếp giá sách, đặt sách mới lên kệ. Bạn thủ thư giới thiệu cho tôi nhiều đầu sách của nhà xuất bản Wordsworth với mức giá chỉ hơn 100.000 VND. Đây là dòng sách được nhiều bạn sinh viên "săn đón", bởi mức giá hợp túi tiền, lại có nhiều lựa chọn tác phẩm kinh điển.
|
Với những độc giả lâu năm, kỹ tính hơn, InBook cung cấp những ấn bản của các tác giả đạt giải Booker hay Goncourt. Những cuốn sách này không dễ đọc và giá cũng nhỉnh hơn sách nội địa, nhưng chúng lại luôn nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của hiệu sách.
|
Tầng nào tại InBook cũng có chỗ ngồi đọc, và tầng 3 có một bàn dài phục vụ độc giả. Ở đây, mọi người tự do thảo luận, chuyện trò. InBook khuyến khích việc đọc tại chỗ, tạo ra một không gian đủ ánh sáng để mọi người có thể tự do khám phá thế giới sách.
|
Khi đi qua các kệ sách ở InBook, độc giả sẽ thấy nhiều mảnh giấy viết tay giới thiệu, gợi mở nội dung sách. Các mảnh giấy này được chuẩn bị bởi chính đội ngũ thủ thư của InBook. Một chi tiết nhỏ nhưng khiến hiệu sách có thêm sự tương tác, gắn bó với từng độc giả.
|
Nhìn những cuốn sách đẹp và cập nhật trên kệ, khó tưởng tượng được chúng đã trải qua quãng đường xa thế nào để tới tay bạn đọc Việt. Cạnh tranh về nguồn hàng, áp lực của thủ tục chứng từ xuất nhập khẩu, chi phí vận chuyển,... là những bài toán vận hành mà InBook phải giải quyết hiệu quả. Tại hiệu sách, tôi thấy có nhiều khách ngoại quốc ghé qua.
|
Là lần đầu tới InBook, tôi thấy hài lòng vì chọn được những cuốn sách ưng ý, lại có chỗ ngồi thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên để đọc ngay các cuốn sách. Tôi còn nghe được các thảo luận thú vị của độc giả khác khi tìm kiếm, chọn sách, đọc sách.
|
Rời khỏi InBook, tôi nâng niu những cuốn sách ngoại văn mình mới mua. Tôi sắp được trực tiếp bước vào thế giới tinh thần, thế giới ngôn ngữ của hai tác giả mình yêu mến. Vì yêu mến tác giả tác phẩm, tôi biết mình sẽ còn đọc đi đọc lại những cuốn sách này, và mỗi lần, tôi sẽ lại thấy chúng hay theo một cách khác.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.