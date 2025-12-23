Tranh cãi vụ trộm bản thảo manga trị giá 5 triệu USD

Masakazu Katsura, một tác giả nổi tiếng của tờ Shonen Jump đã bị mất bản thảo manga nổi tiếng nhất của ông “Video Girl AI”. Thiệt hại vụ mất trộm lên tới 5 triệu USD, theo Automaton-media.

Ảnh: TV Time.

Masakazu Katsura là một họa sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Ông có nhiều manga nổi tiếng như Wing-Man, I”s và Video Girl Ai, tất cả đều được đăng nhiều kỳ trên Weekly Shōnen Jump. Gần đây Katsura cho biết toàn bộ bản thảo gốc của manga Video Girl Ai đã bị đánh cắp.

Sau khi bị mất trộm, một số bản thảo manga đã được giao dịch trên trang đấu giá Yahoo! Auctions Japan, nơi chúng được bán với giá khoảng 100.000 đến hơn 1.000.000 JPY (khoảng 644 USD đến 6437 USD ).

Chia sẻ với tờ Daily Shincho, Katsura tuyên bố rằng các bản thảo manga đã bị mất trong quá trình chuyển studio thiết kế vào tháng 10 năm ngoái. Một tháng trước khi chuyển đi, họa sĩ manga này đã cẩn thận niêm phong toàn bộ bản thảo và bảo quản chúng trong những chiếc tủ khóa đặc biệt.

Sau đó, ông đưa ra hướng dẫn chi tiết cho những người vận chuyển và yêu cầu họ vận chuyển các tác phẩm nghệ thuật đến một địa điểm cụ thể trong nhà kho. Ông cũng đưa ra những chỉ dẫn nghiêm ngặt cho một công ty xử lý rác thải liên quan rằng các vật dụng cá nhân, bao gồm cả bản thảo gốc của ông, đều không được vứt bỏ.

Thiệt hại khó lấy lại

Tuy nhiên, sau khi chuyển đi, Katsura mới phát hiện ra rằng khoảng 2.500 trang bản thảo gốc của Video Girl Ai đã bị mất tích. Trong khi các bản thảo cho các tác phẩm lớn khác, chẳng hạn Wing-Man đều an toàn vì chúng được chuyển đến một địa điểm riêng biệt.

Bản thảo gốc Video Girl Ai bị rao bán trên Yahoo! Auctions Japan. Ảnh: Daily Shincho.

Katsura khẳng định: “Không thể nào những bản thảo tôi đã đổ cả tâm huyết vào cho Video Girl Ai lại có thể bị loại bỏ do nhầm lẫn”.

Sau khi đồn cảnh sát địa phương từ chối chấp nhận trình báo của ông về vụ đánh cắp, Katsura đã tìm đến luật sư Nao Sakai của Văn phòng luật Sun Sogo. Sau một cuộc điều tra chi tiết, họ phát hiện ra rằng nghi can có thể là một trong những người có mặt trong quá trình chuyển đổi phòng làm việc.

Ngoài ra, một người buôn đồ cổ còn bị nghi ngờ là đồng phạm của người vận chuyển này. Khi họ tiếp cận được Yahoo! Auctions Japan và yêu cầu thông tin liên quan đến một trong những tài khoản đã rao bán bán bản thảo của Katsura, họ phát hiện ra rằng tài khoản này cũng do người buôn đồ cổ trên tạo ra.

Sau khi có thêm nhiều bằng chứng mới, Katsura đang có kế hoạch nộp lại đơn báo án khác cho cảnh sát. Xem xét tổng chi phí của các bản thảo (giả sử mỗi bản có giá khoảng 300.000 JPY, tương đương 1932 USD ), tổng thiệt hại có thể lên tới 750 triệu JPY (khoảng 4828 USD ). Số tiền này chưa tính những bản thảo đã bị bán và hiện rất khó để lấy lại chúng.