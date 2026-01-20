Màn tương tác gây sốt của Đức Huy và vợ sắp cưới MC

Phạm Đức Huy vừa bước sang tuổi 31. Khi MC Mù Tạt chúc mừng sinh nhật, nam tiền vệ gọi cô là vợ, nói vui muốn có con sinh đôi.

Đúng 0h ngày 20/1, MC Mù Tạt (tên thật Nguyễn Huyền Trang) chia sẻ bài viết chúc mừng sinh nhật cầu thủ Phạm Đức Huy trên trang cá nhân có 345.000 người theo dõi.

Nữ MC viết: "You deserve all the best! Happy b-day Phạm Đức Huy, always by your side (tạm dịch: Anh xứng đáng mọi thứ tốt đẹp nhất! Chúc mừng sinh nhật. Em luôn bên cạnh anh)".

Bài viết nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác và lời chúc mừng từ người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi. Trong đó, bình luận của Đức Huy gây chú ý khi gọi MC Mù Tạt là vợ, nói vui rằng anh không cần quà cáp gì mà mong muốn cả hai có con sinh đôi.

Việc Đức Huy gọi nửa kia là "vợ", xưng anh khiến dân mạng thích thú bởi bình thường, anh thường xưng em, gọi MC Mù Tạt là chị.

Bức ảnh đính kèm cùng bài viết chúc mừng sinh nhật Đức Huy của MC Mù Tạt. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Trước đó, ngày 27/11/2025, Phạm Đức Huy thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn MC Mù Tạt trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Đi kèm bức ảnh, tiền vệ sinh năm 1995 hài hước viết: “Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt”, khiến bạn bè và người hâm mộ thích thú.

Trên mạng xã hội, MC Mù Tạt nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc đời thường được bạn trai quan tâm, chăm sóc. Cặp đôi thường xuyên đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc, đồng thời duy trì mối quan hệ gắn bó, gần gũi với gia đình hai bên.

MC Mù Tạt sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao… Bên cạnh vai trò MC, cô còn ghi dấu ấn khi tham gia các bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Về phía Phạm Đức Huy, anh kém bạn gái 2 tuổi, từng thi đấu cho CLB Hà Nội và Nam Định. Tiền vệ này góp mặt trong nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, tiêu biểu như ngôi á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018 và chức vô địch AFF Cup.