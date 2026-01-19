TikToker Trí Thị Bòa và rich kid Hà My sau 1 năm cưới

|
Ngày 18/1, trên Instagram cá nhân với hơn 175.000 người theo dõi, Hà My đăng lại bộ ảnh cưới chụp cách đây đúng một năm bên Trí Thịt Bòa (tên thật Trí Phan). Kèm theo loạt ảnh là dòng chia sẻ ngắn gọn: "Happy anniversary hubby" (tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm chồng nhé). Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 13.000 lượt thích cùng nhiều lời bình luận chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.
|
Sau một năm về chung nhà, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện cũng như trong các hoạt động đời thường. Trí Thịt Bòa và Hà My được nhiều khán giả nhận xét có cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng, hạnh phúc.
|
Hôm 13/1, Trí Thịt Bòa đăng dòng chia sẻ ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, nhớ luôn luôn giữ sự khiêm tốn nhé".
Tháng 5/2025, Trí Thịt Bòa không may gặp chấn thương gãy xương khi chơi pickleball. Trong thời gian phục hồi, anh vẫn đều đặn làm các clip review ẩm thực. Đồng hành cùng anh trong giai đoạn này luôn là vợ Hà My.
|
Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức tại nhà riêng vào tháng 7/2024. Đến tháng 12/2024, Trí Thịt Bòa và Hà My chính thức nên duyên vợ chồng trong lễ cưới diễn ra tại TP.HCM. Sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức tiệc cưới lần hai vào tháng 1/2025 với sự tham dự của đông đảo bạn bè thân thiết.
|
Hà My là gương mặt quen thuộc trong giới rich kid Việt. Cô được biết đến là tiểu thư Hà thành, có mối quan hệ thân thiết với nhiều hot girl, influencer nổi tiếng như Chloe Nguyễn, Jennie Vu... Sau khi du học Mỹ, Hà My trở về Việt Nam và tiếp tục các hoạt động cá nhân.
|
Trong khi đó, Trí Thịt Bòa cũng không kém cạnh về học vấn và nền tảng gia đình. Anh sở hữu bằng thạc sĩ tại Mỹ, từng gây chú ý trên mạng xã hội với các vlog nấu ăn trong trang phục tạp dề. Nội dung của anh xoay quanh ẩm thực, lối sống lành mạnh, tập gym và thể thao.
|
Sở hữu ngoại hình sáng, học vấn tốt và cùng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Hà My và Trí Thịt Bòa thường được khán giả nhận xét là cặp đôi "xứng đôi vừa lứa".
