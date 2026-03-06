Màn 'lật kèo' của điện thoại Trung Quốc ở Việt Nam

Từ thế yếu, không dám mang flagship về bán chính hãng, thị trường Việt Nam trở thành "đất lành" cho nhiều nhà sản xuất Trung Quốc khi xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Những nỗ lực chinh phục phân khúc cao cấp của các hãng Trung Quốc dần có tác dụng. Tại mức giá cao cấp, ngoài Apple áp đảo, Xiaomi, Oppo hay Vivo dần tạo dựng được tập khách hàng riêng. Chiến lược tập trung vào camera, cải tiến liên tục thuyết phục được người dùng, cởi mở hơn trong việc lựa chọn.

Hệ thống phân phối mạnh, kết hợp với sự phù hợp trong thiết kế sản phẩm giúp những model này ngày càng được yêu thích. Ngoài sự vươn lên của các hãng Trung Quốc, thái độ thận trọng quá mức, ít cải tiến của Apple, Samsung cũng tạo cơ hội cho đối thủ. Giữa giai đoạn thị trường bão hòa, người dùng có nhu cầu tìm đến những lựa chọn mới, nhiều nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc tìm cách nắm lấy thời cơ tại Việt Nam.

Lượng flagship Trung Quốc áp đảo

Từ cuối 2025, loạt hãng Trung Quốc bắt đầu giới thiệu điện thoại cao cấp tại Việt Nam. Oppo trình làng mẫu Find X9 với 2 phiên bản. Sau đó không lâu, Vivo mở bản X300 và X300 Pro. Đầu tháng 3, Xiaomi tung ra 17 series với 3 model, bản hợp tác cùng Leica giá chạm ngưỡng 50 triệu đồng.

Số này còn chưa tính đến Honor, vốn ra mắt máy gập Magic V5 vào giữa năm. Tương tự, Huawei cũng đã công bố chiếc Mate X7. Hai nhà sản xuất này vẫn để ngỏ kế hoạch bán những mẫu điện thoại cao cấp khác ở Việt Nam trong năm nay.

Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor đều có điện thoại trên 30 triệu đồng ở Việt Nam.

Chỉ khoảng 4-5 năm trước, người dùng Việt Nam khi mua smartphone trên 20 triệu đồng, chỉ có Samsung, Apple. Thị trường hiện tại đa dạng lựa chọn hơn hẳn, nhờ sự ra mắt của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Các hãng gần đây cũng duy trì ổn định việc ra máy cao cấp, thay vì thử nghiệm nhất thời như giai đoạn trước. Oppo, Vivo từng bán máy cao cấp tại Việt Nam, nhưng dừng lại sau 1-2 thế hệ khi không đạt được thành công doanh số.

Trong số này, Xiaomi là hãng duy trì lâu dài nhất. Công ty Trung Quốc bắt đầu kinh doanh flagship từ thế hệ Xiaomi 11, kéo dài đến thế hệ Xiaomi 17, không có ngắt quãng. Sau thành công của đồng hương, Vivo, Oppo cũng lên kế hoạch bán cả mẫu Ultra đắt tiền nhất tại Việt Nam trong tương lai gần.

Thị trường Việt Nam khác biệt

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông - Di động của hệ thống Thế Giới Di Động, cho rằng thị trường Việt Nam đang đổi khác.

“Hiện nay, số lượng smartphone đang lưu hành tại Việt Nam ước tính khoảng 70-80 triệu thiết bị, cho thấy thị trường đã đạt mức độ thâm nhập rất cao. Phần lớn người tiêu dùng đều sở hữu ít nhất một thiết bị, thậm chí nhiều người còn sử dụng thêm 1-2 điện thoại phụ cho các nhu cầu khác”, ông Tín phân tích.

Khi thị trường đạt đến giai đoạn này, quy luật phổ biến tại nhiều quốc gia cho thấy tăng trưởng sẽ chuyển từ mua mới sang nâng cấp. Nhu cầu sở hữu điện thoại lần đầu chỉ còn tập trung ở nhóm người dùng mới, như học sinh, sinh viên. Phần lớn doanh số đến từ khách hàng nâng cấp thiết bị cũ lên những sản phẩm công nghệ mới.

Thị trường Việt Nam thay đổi khi người dùng dần tìm đến chiếc điện thoại thứ 2.

“MWG nhận thấy xu hướng này từ khá sớm và phối hợp với các đối tác sản xuất để chủ động đưa nhiều dòng điện thoại cao cấp về Việt Nam. Trước đây, một số hãng vẫn còn thận trọng khi quyết định có phân phối flagship vì lo ngại sức mua. Tuy nhiên, khi có sự hợp tác chặt chẽ với nhà bán lẻ lớn như chúng tôi trong việc xây dựng kế hoạch truyền thông, bán hàng và kích cầu thị trường, họ tự tin hơn trong việc giới thiệu nhiều dòng sản phẩm cao cấp", ông Tín nói thêm.

Không phải mua lần đầu, nhóm nâng cấp mới là động lực tăng trưởng của thị trường di động Việt Nam hiện tại. Ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông - Di động hệ thống Thế Giới Di Động.

Theo ông V.T, quản lý cấp cao tại một thương hiệu di động Trung Quốc, GDP đầu người vẫn là chỉ số được nhiều nhãn hàng di động dùng để đo đạc khi phân phối điện thoại đắt tiền. Tuy nhiên, dữ liệu này không hoàn toàn đúng ở Việt Nam. Dù nằm trong nhóm nước thu nhập trung bình, khách hàng trong nước vẫn sẵn sàng chi tiêu cho iPhone mới. Mỗi mùa ra mắt, doanh số điện thoại Apple có thể lên đến hàng trăm nghìn trong tháng đầu, đem về hàng nghìn tỷ cho các đơn vị bán lẻ.

Điều này cho thấy dư địa lớn ở phân khúc đắt tiền mà các hãng Trung Quốc có thể chạm vào khi sở hữu sản phẩm đủ tốt để thuyết phục khách hàng.

Thành tựu ban đầu

Thời kỳ đầu, Xiaomi vấp phải không ít khó khăn khi chưa đạt doanh số như kỳ vọng, dính chặt định vị ở phân khúc giá rẻ. 2 năm gần đây, sau sự kết hợp với Leica và mang cả bản Ultra bán chính hãng, phản ứng của người dùng trong nước dần thay đổi.

Mẫu Xiaomi 15 Ultra niêm yết ở mốc 35 triệu đồng vẫn nhanh chóng cháy hàng đợt mở bán. Tương tự, chiếc Leitzphone by Xiaomi mới ra mắt cũng không có sẵn hàng để lấy ngay. Dòng Vivo X300 trong năm đầu mở bán cũng nhanh chóng hết hàng bản cao nhất.

Flagship Vivo, Xiaomi được đón nhận.

“Trong khoảng 2-3 năm gần đây, các dòng smartphone flagship đến từ thương hiệu Trung Quốc khi bán ở Việt Nam đều ghi nhận kết quả tích cực, thậm chí vượt kỳ vọng ban đầu của nhiều hãng. Đối với những dòng sản phẩm lần đầu trình làng, doanh số cũng khá tốt và nhanh chóng tạo được sự quan tâm từ nhóm người dùng yêu công nghệ. Sản phẩm có lịch sử phân phối, lượng bán tăng 2-3 lần so với mức ban đầu.

Điều này phản ánh rõ nét xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với các thương hiệu smartphone mới, đặc biệt khi chúng mang lại giá trị công nghệ mới mẻ”, ông Trần Đức Tín nói với Tri Thức - Znews.

Hàm lượng công nghệ cao, giàu sáng tạo của smartphone Trung Quốc tạo ra bức tranh đối nghịch với phía Apple, Samsung có xu hướng thận trọng, thay đổi nhỏ giọt qua từng thế hệ. ĐIều này kết hợp với nhu cầu cho chiếc điện thoại thứ hai, mở ra cơ hội cho các hãng smartphone từ đất nước tỷ dân tại Việt Nam.