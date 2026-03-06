Không phải điện thoại, đây là những thứ hay nhất ở MWC 2026

|
"Cánh tay" kiêm trợ lý AI. Lenovo mang đến triển lãm 2 nguyên mẫu trợ lý AI mới. Đầu tiên là AI Workmate (ảnh) với thiết kế giống cánh tay robot, cho phép điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ. Camera trên thiết bị hỗ trợ quét và tóm tắt tài liệu, mặt dưới tích hợp máy chiếu hiển thị hình ảnh lên bàn. Trong khi đó, AI Work Companion mang kiểu dáng đồng hồ báo thức, dùng AI để đồng bộ lịch trình công việc, nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi, tổng hợp công việc hoàn thành mỗi cuối tuần và loạt cổng kết nối mở rộng cho máy tính. Hãng chưa công bố kế hoạch thương mại hóa 2 sản phẩm này. Ảnh: Lenovo.
|
Tai nghe giá rẻ tích hợp ANC. Soundcore, thương hiệu con của Anker, ra mắt tai nghe chống ồn Space 2. Với giá 130 USD, tai nghe được nâng cấp khả năng chống ồn chủ động (ANC), tăng hiệu quả với những âm thanh trầm như động cơ máy bay, xe lửa và xe bus. Hãng trang bị bộ driver 40 mm thiết kế mới, hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.1 và âm thanh chất lượng cao LDAC. Thời lượng pin trên tai nghe có thể đạt 50 tiếng khi bật ANC, bên cạnh tính năng cá nhân hóa âm thanh HearID 3.0, cảm biến ngắt nhạc khi tháo tai nghe. Theo The Verge, Space 2 sẽ chịu cạnh tranh từ các hãng như Sony trong phân khúc giá 100 USD trở lên. Ảnh: PCMag.
|
Bàn phím cơ với núm xoay khổng lồ. Mang tên Yoga Creative Keyboard Angry Miao Edition, sản phẩm là kết quả hợp tác giữa Lenovo với thương hiệu phím cơ Angry Miao (Trung Quốc). Thiết bị nổi bật với núm vặn đa chức năng lớn ở góc trên bên phải, có thể chỉnh chức năng tùy thích. Với phím Yoga, người dùng có thể chuyển đổi nhanh đầu ra âm thanh khi kết nối bàn phím với laptop hoặc màn hình Yoga của Lenovo. Khung bàn phím dùng chất liệu nhôm, mặt trên trong suốt làm nổi bật đèn RGB, cảm giác đầm chắc với khối lượng 2,6 kg. Sản phẩm có 2 cổng USB-C mở rộng cho máy tính, giá bán 300 USD và lên kệ từ tháng 6. Ảnh: Yanko Design.
|
"Điện thoại" cho thú cưng. GlocalMe PetPhone là mẫu vòng cổ thông minh cho thú cưng. Với giá 90 USD, sản phẩm được đeo trực tiếp lên vòng cổ vật nuôi, cho phép gọi điện đến thú cưng thông qua tin nhắn thoại. Khi không có cuộc gọi, loa ngoài trên thiết bị có thể phát nhạc để thú cưng thư giãn, cùng hệ thống định vị và đèn LED hỗ trợ tìm thú cưng. Sản phẩm có thể theo dõi, gửi cảnh báo sức khỏe thông qua ứng dụng trên điện thoại. Ngoài thiết bị đeo giá 90 USD, người dùng cần đóng tiền duy trì dịch vụ 96 USD/năm. Ảnh: GlocalMe.
|
Smartphone tích hợp camera robot. Sau khi tiết lộ lần đầu vào tháng 10/2025, Honor vừa chia sẻ thêm thông tin về Robot Phone. Dự kiến lên kệ vào cuối năm nay, thiết bị tích hợp camera với cơ chế bật lên từ mặt lưng. Cảm biến này có độ phân giải 200 MP, khả năng chỉnh hướng nhờ hệ thống cánh tay 4 bậc tự do (4DoF) siêu nhỏ. Camera có thể theo dõi đối tượng, bắt chước hoạt động gật, lắc đầu theo cử chỉ cùa người dùng. Ảnh: The Verge.
|
Máy chơi game màn hình gập. Nguyên mẫu Legion Go Fold từ Lenovo sử dụng hệ điều hành Windows với màn hình POLED linh hoạt, tần số quét 165 Hz. Màn hình khi gập lại có kích thước 7,7 inch, khi mở ra là 11,6 inch. Tay cầm có thể tháo ra để biến thiết bị thành tablet hoặc laptop cỡ nhỏ. Cấu hình sản phẩm gồm chip Intel Core Ultra 7 258V, RAM tối đa 32 GB, ổ cứng tối đa 1 TB, pin 48 Wh. Thiết kế màn hình gập ngược ra ngoài, hỗ trợ làm màn hình phụ hoặc chân đế khi muốn dựng đứng. Theo The Verge, nếp gấp màn hình trên sản phẩm vẫn khá rõ. Lenovo chưa công bố kế hoạch thương mại hóa thiết bị. Ảnh: The Verge.
|
Smartphone gập siêu mỏng. Magic V6 được Honor quảng bá là smartphone gập mỏng nhất thế giới (mỏng 4 mm khi mở ra, 8,75 mm khi gập lại). Đây cũng là điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn kháng nước/bụi IP69. Sản phẩm sở hữu dung lượng pin 6.660 mAh, chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Cụm camera sau trang bị ống kính tiềm vọng 64 MP. Thiết bị nổi bật với khả năng tương thích hệ sinh thái Apple, kết nối mượt mà với tai nghe AirPods và đồng bộ thông tin sang iPhone. Ảnh: The Verge.
|
Smartphone Leica do Xiaomi sản xuất. Leitzphone là phiên bản đặc biệt của Xiaomi 17 Ultra, lần đầu được bán ra quốc tế. Mặt lưng máy nổi bật với logo Leica, vòng xoay vật lý bao quanh cụm camera để thu phóng ảnh. Ứng dụng camera được tinh chỉnh với nhiều bộ lọc, font chữ và 2 chế độ mô phỏng máy ảnh Leica. Thiết bị sở hữu camera telephoto 200 MP, ống kính hỗ trợ zoom liên tục. Sản phẩm dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB, pin 6.000 mAh và màn hình 6,9 inch. Ảnh: The Verge.
|
Laptop lắp ghép trở lại. Thay vì đến từ các startup, sản phẩm lần này do Lenovo phát triển. Mang tên ThinkBook Modular AI PC, đây là nguyên mẫu laptop với 2 màn hình 14 inch, màn hình phụ có thể gắn lên nắp máy. Công ty Trung Quốc trang bị hệ thống kết nối đặc biệt, cho phép tháo rời bàn phím để thay bằng màn hình phụ, biến sản phẩm thành laptop 2 màn hình. Máy trang bị chip Intel Core Ultra 7, RAM 32 GB và SSD 1 TB. Cả 2 màn hình dùng tấm nền OLED, hỗ trợ cảm ứng với độ phân giải 4K. Thiết bị hiện chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, chưa có kế hoạch thương mại hóa. Ảnh: The Verge.
|
Tablet Android mỏng nhất thế giới. Honor mang đến triển lãm MagicPad 4, mẫu tablet được tuyên bố mỏng nhất thế giới hiện nay (4,8 mm). Để so sánh, iPad Air mỏng 6,1 mm, iPad Pro và Galaxy Tab S11 mỏng 5,1 mm, trong khi reMarkable 2 dùng màn hình E-Ink mỏng 4,7 mm. Sản phẩm sở hữu màn hình OLED 12,3 inch, tần số quét 165 Hz, khối lượng nhẹ hơn 145 g so với MagicPad 3. Máy dùng chip xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12/16 GB, bộ nhớ 256/512 GB, dung lượng pin 10.100 mAh, hệ thống 8 loa cho hiệu ứng âm thanh không gian. MagicPad 4 có camera sau 13 MP, camera trước 9 MP, chưa công bố giá và ngày bán. Ảnh: Honor.
|
Smartphone lắp ghép. Ý tưởng điện thoại module được Tecno mang trở lại với nhiều điểm mới. Thân máy cơ bản chỉ mỏng 4,9 mm, dung lượng pin gốc 3.000 mAh. Người dùng có thể gắn thêm phụ kiện qua hệ thống kết nối độc quyền, hỗ trợ gắn chồng nhiều module khác nhau. Một số phụ kiện nổi bật như ống kính telephoto, camera hành động, tay cầm chơi game và pin mở rộng. Dù vậy, sản phẩm mới ở bước thử nghiệm, kế hoạch thương mại hóa vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: PetaPixel.
