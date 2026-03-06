Không phải điện thoại, đây là những thứ hay nhất ở MWC 2026

"Cánh tay" kiêm trợ lý AI. Lenovo mang đến triển lãm 2 nguyên mẫu trợ lý AI mới. Đầu tiên là AI Workmate (ảnh) với thiết kế giống cánh tay robot, cho phép điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ. Camera trên thiết bị hỗ trợ quét và tóm tắt tài liệu, mặt dưới tích hợp máy chiếu hiển thị hình ảnh lên bàn. Trong khi đó, AI Work Companion mang kiểu dáng đồng hồ báo thức, dùng AI để đồng bộ lịch trình công việc, nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi, tổng hợp công việc hoàn thành mỗi cuối tuần và loạt cổng kết nối mở rộng cho máy tính. Hãng chưa công bố kế hoạch thương mại hóa 2 sản phẩm này. Ảnh: Lenovo.