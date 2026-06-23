Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Màn hôn vợ ăn mừng gây sốt của HLV Na Uy

  • Thứ ba, 23/6/2026 10:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Stale Solbakken lập tức chạy lên khán đài ôm hôn vợ sau khi Na Uy đánh bại Senegal 3-2 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

HLV Solbakken chạy thẳng lên khán đài hôn vợ.

Sáng 23/6, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal tại World Cup 2026, HLV Stale Solbakken của tuyển Na Uy tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất giải đấu khi chạy thẳng lên khán đài để chia vui cùng vợ mình, bà Anniken Solbakken.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia 58 tuổi không ở lại sân ăn mừng cùng các học trò quá lâu. Ông nhanh chóng bước lên các lối dẫn khán đài tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) để tìm người bạn đời.

Khi gặp vợ, Solbakken dành cho bà những cái ôm và nụ hôn đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Bà Anniken Solbakken, một nhà giáo dục, cũng không giấu được sự xúc động sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Chiến thắng trước Senegal giúp Na Uy nối dài phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 và đưa đội bóng Bắc Âu đến tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trên sân, Senegal tạo ra sức ép lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, Na Uy vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-2 trong những phút cuối đầy căng thẳng. Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò Solbakken khi họ đang hướng đến lần đầu tiên tạo nên dấu ấn lớn tại sân chơi World Cup.

Sau hai lượt trận, Na Uy có 6 điểm, bằng thành tích tuyển Pháp và cùng nhau giành vé vào vòng trong. Đội bóng Bắc Âu hiện xếp sau nhà đương kim á quân do các chỉ số phụ. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện châu Âu ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Haaland lập cú đúp, đáp trả Messi và Mbappe

Sáng 23/6, Erling Haaland tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 thuộc bảng I World Cup 2026.

4 giờ trước

Châu Á đứt mạch bất bại ở World Cup 2026

Chuỗi trận bất bại ấn tượng của các đại diện châu Á tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 1-4 của Iraq trước Na Uy ở lượt trận mở màn bảng I sáng 17/6.

07:49 17/6/2026

Haaland đưa Na Uy trở lại bản đồ World Cup

Chiến thắng 4-1 trước Iraq giúp Na Uy đánh dấu màn tái xuất World Cup sau 28 năm bằng lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng vượt qua vòng bảng.

06:25 17/6/2026

Video Haaland cắt mặt mở tỷ số cho Na Uy Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Na Uy Tuyển Senegal Tuyển Na Uy Stale Solbakken Tuyển Na Uy Sân MetLife Senegal World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Bao Bo Dao Nha goi Messi la 'nha vua moi' hinh anh

    Báo Bồ Đào Nha gọi Messi là 'nhà vua mới'

    1 giờ trước 11:08 23/6/2026

    0

    Truyền thông quốc tế đồng loạt dành những lời ca ngợi cho Lionel Messi sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở bảng J World Cup 2026 vào khuya 22/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý