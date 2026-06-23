Màn hôn vợ ăn mừng gây sốt của HLV Na Uy

HLV Stale Solbakken lập tức chạy lên khán đài ôm hôn vợ sau khi Na Uy đánh bại Senegal 3-2 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

HLV Solbakken chạy thẳng lên khán đài hôn vợ.

Sáng 23/6, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal tại World Cup 2026, HLV Stale Solbakken của tuyển Na Uy tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất giải đấu khi chạy thẳng lên khán đài để chia vui cùng vợ mình, bà Anniken Solbakken.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia 58 tuổi không ở lại sân ăn mừng cùng các học trò quá lâu. Ông nhanh chóng bước lên các lối dẫn khán đài tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) để tìm người bạn đời.

Khi gặp vợ, Solbakken dành cho bà những cái ôm và nụ hôn đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Bà Anniken Solbakken, một nhà giáo dục, cũng không giấu được sự xúc động sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Chiến thắng trước Senegal giúp Na Uy nối dài phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 và đưa đội bóng Bắc Âu đến tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trên sân, Senegal tạo ra sức ép lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, Na Uy vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-2 trong những phút cuối đầy căng thẳng. Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò Solbakken khi họ đang hướng đến lần đầu tiên tạo nên dấu ấn lớn tại sân chơi World Cup.

Sau hai lượt trận, Na Uy có 6 điểm, bằng thành tích tuyển Pháp và cùng nhau giành vé vào vòng trong. Đội bóng Bắc Âu hiện xếp sau nhà đương kim á quân do các chỉ số phụ. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện châu Âu ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

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