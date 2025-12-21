Man City đáng sợ trở lại

Chiến thắng 3-0 trước West Ham hôm 20/12 giúp Manchester City gây áp lực mạnh mẽ lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Haaland và Man City đang thăng hoa.

Sau khi thua liền hai vòng 2 và 3, phong độ của Man City tại Premier League từ tháng 9 cực kỳ thăng hoa. Chiến thắng 3-0 trước West Ham trên sân nhà Etihad thuộc vòng 17 Premier League giúp Man City tiếp tục cho thấy sự đáng sợ.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville nhận xét: "Nếu Man City chơi như thế này, họ mới là ứng viên vô địch số 1 chứ không phải Arsenal. Kinh nghiệm đua đường trường của Pep luôn đáng sợ".

Guardiola và các học trò đã thắng 8 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, phả hơi nóng lên Arsenal. Điều đáng sợ khác là sức mạnh tấn công của đội bóng dưới thời Pep Guardiola đang bùng nổ trở lại, với những ngôi sao như Erling Haaland và Phil Foden liên tục tỏa sáng.

Sự đảo chiều này diễn ra chỉ trong vòng vài tháng. Đừng quên rằng sau trận Arsenal đại thắng Tottenham 4-1 vào tháng 11, "Pháo thủ" tạm thời bỏ xa Man City lúc đó tới 7 điểm.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ ấn tượng gần đây của Man City giúp họ rút ngắn khoảng cách đáng kể. Đội chủ sân Etihad đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, sẵn sàng thách thức vị trí dẫn đầu của Arsenal.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta cho thấy sự tiến bộ, nhưng áp lực từ Man City, nhà đương kim vô địch với kinh nghiệm dày dặn, là rất lớn.