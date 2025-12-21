Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City đáng sợ trở lại

  • Chủ nhật, 21/12/2025 06:36 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Chiến thắng 3-0 trước West Ham hôm 20/12 giúp Manchester City gây áp lực mạnh mẽ lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Haaland và Man City đang thăng hoa.

Sau khi thua liền hai vòng 2 và 3, phong độ của Man City tại Premier League từ tháng 9 cực kỳ thăng hoa. Chiến thắng 3-0 trước West Ham trên sân nhà Etihad thuộc vòng 17 Premier League giúp Man City tiếp tục cho thấy sự đáng sợ.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville nhận xét: "Nếu Man City chơi như thế này, họ mới là ứng viên vô địch số 1 chứ không phải Arsenal. Kinh nghiệm đua đường trường của Pep luôn đáng sợ".

Guardiola và các học trò đã thắng 8 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, phả hơi nóng lên Arsenal. Điều đáng sợ khác là sức mạnh tấn công của đội bóng dưới thời Pep Guardiola đang bùng nổ trở lại, với những ngôi sao như Erling Haaland và Phil Foden liên tục tỏa sáng.

Sự đảo chiều này diễn ra chỉ trong vòng vài tháng. Đừng quên rằng sau trận Arsenal đại thắng Tottenham 4-1 vào tháng 11, "Pháo thủ" tạm thời bỏ xa Man City lúc đó tới 7 điểm.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ ấn tượng gần đây của Man City giúp họ rút ngắn khoảng cách đáng kể. Đội chủ sân Etihad đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, sẵn sàng thách thức vị trí dẫn đầu của Arsenal.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta cho thấy sự tiến bộ, nhưng áp lực từ Man City, nhà đương kim vô địch với kinh nghiệm dày dặn, là rất lớn.

Ngán ngẩm với Garnacho

Alejandro Garnacho được trao suất đá chính sau cú đúp giữa tuần, nhưng trước Newcastle, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này.

7 giờ trước

Haaland chạm mốc 103 bàn, nhanh hơn Ronaldo 122 trận

Erling Haaland tiếp tục viết lại chuẩn mực ghi bàn tại Premier League khi san bằng thành tích của Cristiano Ronaldo, nhưng với tốc độ khiến cả giải đấu phải nhìn lại khái niệm về hiệu suất của một tiền đạo đỉnh cao.

7 giờ trước

Tường Linh

Haaland Man City

Đọc tiếp

Hanh dong gay soc cua Richarlison hinh anh

Hành động gây sốc của Richarlison

30 phút trước 06:38 21/12/2025

0

Một trong những điểm nhấn ở trận đại chiến giữa Tottenham và Liverpool tại vòng 17 Premier League, diễn ra rạng sáng 21/12, là hành động xấu xí của Richarlison với Hugo Ekitike.

Mbappe an mung bat chuoc Ronaldo hinh anh

Mbappe ăn mừng bắt chước Ronaldo

30 phút trước 06:37 21/12/2025

0

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 17 La Liga, diễn ra rạng sáng 21/12.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý