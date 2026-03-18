Man City 1-1 Real Madrid: Haaland thắp lại hy vọng

Rạng sáng 19/3, Erling Haaland gỡ hòa cho Man City sau nỗ lực đột phá của Jeremy Doku. Tổng tỷ số là 4-1 nghiêng về Real Madrid.

Man City cần thắng với cách biệt 3 bàn trở lên.

Manchester City đang đối mặt với thử thách cực đại trước thềm trận lượt về khi đã để thua 0-3 ở lượt đi Champions League. Ngay cả HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận cơ hội lội ngược dòng là rất mong manh, đặc biệt khi ông chưa từng giúp đội bóng nào đảo ngược tình thế sau thất bại nặng nề ở lượt đi kể từ mùa 2014/15.

Dù vậy, Etihad vẫn là điểm tựa khi Man City thắng 3/4 trận sân nhà tại Champions League mùa này, nhưng chỉ một lần trong số đó họ thắng với cách biệt đủ lớn để nuôi hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Ở phía bên kia, Real Madrid hành quân đến Anh với tâm thế đầy tự tin sau chiến thắng 4-1 trước Elche tại La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang duy trì áp lực lên Barcelona và sở hữu lợi thế lịch sử đáng nể, khi họ đã đi tiếp trong cả 35 lần trước đó khi thắng lượt đi với cách biệt từ 3 bàn trở lên tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Real tại Champions League gần đây không hoàn toàn ổn định, khi họ thắng 3 và thua 3 trong 6 trận gần nhất, trong đó có thất bại đậm trước Arsenal trên đất Anh.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về Real Madrid khi họ thắng 3/4 lần gặp gần nhất và bất bại trong hai chuyến làm khách gần đây tại Etihad. Về lực lượng, Man City thiếu vắng Gvardiol và có thể không có Rico Lewis, trong khi Real Madrid mất Bellingham và Rodrygo, nhưng Mbappe có khả năng trở lại. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đều sở hữu những ngôi sao có thể định đoạt cục diện.