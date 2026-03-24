Malaysia mất 2 tân binh trước trận gặp Việt Nam

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:58 (GMT+7)
Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco không đủ điều kiện ra sân khi Malaysia chạm trán tuyển Việt Nam thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Tiền đạo gốc Brazil Bergson da Silva và trung vệ gốc Australia Giancarlo Gallifuoco đều không được đăng ký thi đấu do chưa hoàn tất hồ sơ với FIFA. Dù nhập quốc tịch, cả hai cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phê duyệt cuối cùng để đủ tư cách khoác áo đội tuyển.

Phát biểu trong buổi họp báo tại sân Bukit Jalil, HLV Peter Cklamovski xác nhận: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng việc đăng ký sẽ không kịp hoàn tất. Điều đó đồng nghĩa họ không được ra sân".

Trước đó, chiến lược gia người Australia lạc quan bộ đôi sẽ kịp góp mặt trong danh sách đối đầu Việt Nam ngày 31/3, sau khi quá trình nhập tịch tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, ở danh sách 28 cầu thủ cuối cùng, cả Bergson lẫn Gallifuoco đều vắng mặt.

Dù vậy, HLV Cklamovski cho biết đã trao đổi trực tiếp với 2 cầu thủ và nhận thấy khát khao cống hiến rất lớn. "Họ thật sự muốn thi đấu cho Malaysia và làm điều gì đó đặc biệt cho đất nước này. Điểm tích cực là họ sẵn sàng ở đợt tập trung tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng mất thêm một phương án quan trọng khi tiền vệ gốc Tây Ban Nha Nacho Mendez xin rút lui vì chấn thương, càng khiến bài toán lực lượng trở nên khó khăn.

Việc thiếu hai tân binh nhập tịch khiến sức mạnh của Malaysia suy giảm đáng kể trước trận gặp Việt Nam. Hiện Malaysia không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027 sau khi bị AFC xử thua 2 trận vì bê bối nhập tịch.

Minh Nghi

