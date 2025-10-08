Mainoo, Zirkzee bất mãn

Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo đều đang trải qua quãng thời gian khó khăn liên quan đến thời gian thi đấu và vai trò tại Manchester United.

Tương lai của Zirkzee tại Manchester United đang trở nên bất ổn nếu HLV Ruben Amorim tiếp tục tại vị.

The Times tiết lộ Zirkzee cảm thấy cực kỳ thất vọng với tình hình hiện tại của mình. Cầu thủ người Hà Lan coi việc rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là điều "hoàn toàn cần thiết", nếu anh muốn giành lại cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Việc thiếu thời gian ra sân tại Manchester United khiến Zirkzee bị HLV tuyển Hà Lan, Ronald Koeman, gạch tên trong các lần triệu tập gần nhất. Điều đó khiến Zirkzee cân nhắc việc tìm kiếm bến đỗ mới để tái khởi động sự nghiệp.

Tương tự, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cũng không hài lòng với tình hình hiện tại ở Manchester United. Cầu thủ người Anh cho rằng mình không nhận được sự đánh giá xứng đáng từ ban huấn luyện.

Việc chỉ được ra sân ba lần từ ghế dự bị kể từ đầu mùa, không có trận nào đá chính ở Premier League, khiến tài năng trẻ người Anh cân nhắc rời Old Trafford để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên – yếu tố then chốt giúp anh nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel.

Napoli đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để ký hợp đồng với Mainoo.

Ở trận thắng 2-0 của Manchester United trước Sunderland tại vòng 7 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Mainoo tiếp tục ngồi dự bị và chỉ vào sân ở hiệp hai. Hiện tại, Napoli là bến đỗ tiềm năng hàng đầu cho Mainoo.

Nhà vô địch Serie A đã có những cuộc tiếp xúc tích cực với đại diện của cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, khi họ đang tìm kiếm một tiền vệ trẻ có khả năng điều tiết và bùng nổ.

Sự hiện diện của hai cựu sao Manchester United là Scott McTominay – người đang thăng hoa với danh hiệu MVP Serie A – và Rasmus Hojlund càng khiến Mainoo hứng thú với viễn cảnh cập bến Naples.

Mùa hè vừa qua, Manchester United đã chặn kế hoạch cho mượn Mainoo, song tình hình hiện tại có thể khiến họ phải cân nhắc lại. Ngoài Napoli, nhiều ông lớn châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid và Atlético Madrid cũng đang theo dõi sát sao diễn biến xung quanh tương lai của tiền vệ trẻ người Anh.